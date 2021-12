Somaliland: Xildhibaanadda Wakiiladda Oo Lagu Wargeliyay In Fadhigii Goluhu Beri Furmayo

By admin

Hargaysa (HP): Mudaneyaasha golaha Wakiiladda Somaliland ayaa lagu wargeliyay in ay ka soo xaadiraan golaha maalinta Axada berito oo uu furmayo fadhigii golahaasi.

Kadib markii fadhigii golaha Wakiiladu uu baaqday muddo dhawr todobaad ah, khilaaf soo kala dhex galay xildhibaanadda golahaasi iyo guddoomiyaha golaha.

Khilaafkaasi oo ka dhashay xeerka furista ururadda siyaasadda oo abuuray muran xoogan oo maalmahan b aka dhex aloosnaa xisbiyadda mucaaradka ah iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi.

Taasoo saamayn ku keentay xildhibaanadda golaha Wakiiladda oo laba garrab u kala jabay, isla markaana ay suurto geli wayday in uu furmo tiradii kooramka ee looga baahnaa in fadhiga goluhu ku furmo.



Wargelinta furitaanka fadhiga beri ee golaha waxaa xaqiijiyay guddoomiyaha golaha Wakiiladda Somaliland C/rasaaq Khaliif Axmed, oo maanta waraaq yeedhmo ah ku wargeliyay xildhibaanadda.

Waraaqdaasi yeedhmada ahna waxay u dhignayd sidan:

