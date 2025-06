Somaliland Waxay sii Wadaysaa Halganka Madax-bannaanideeda, Horumarka iyo Doorkeeda Istaraatiiji ee Aduunka

By

“Guusha Somaliland way imanaysaa, ictiraafkuna wuu imanayaa,” Madaxweynaha Somaliland oo si kalsooni leh bulshada ugu bushaareeyay guul

Qore Axmed M. Saleebaan

Hargeysa (HargeisaPress)- Somaliland waxay sii wadaysaa halgankeeda siyaasadeed iyo dadaallada ay ku doonayso inay kaga mid noqoto beesha caalamka, iyadoo xoogga saareysa kobcinta cilaaqaadyo diblomaasiyadeed iyo maalgashiyo shisheeye. Inkasta oo aanay weli helin aqoonsi caalami ah, Somaliland waxay qaaday tallaabooyin la taaban karo oo muujinaya horumar dhinaca siyaasadda iyo maamulka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin heshiisyada maalgashi ee ay la gashay waddamada dunida.

Dadaallada Somaliland ee diblomaasiyadeed ayaa si gaar ah u xoogaystay muddadii uu talada dalka hoggaaminayay Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, iyada oo kor loo qaaday dedaalada siyaasadeed ee lagu xoojinayo madax-bannaanida iyo qarannimada Somaliland, iyo sidoo kale horumarinta xidhiidhada caalamiga ah iyo kobcinta jawi ganacsi oo soo jiita maalgelin shisheeye.

Xasiloonida siyaasadeed iyo dimuqraadiyadda ka hano qaaday Jamhuuriyadda Somaliland oo adduunku isku raacsan yahay in ay tahay mid hufan ayaa Somaliland ka dhigtay meel la majeerto marka la barbar dhigo dalalka kale ee Geeska Afrika, kuwaas oo inta badan ay saameeyaan colaado, falal argagixiso, iyo deganaansho la’aan.

Somaliland waa dawlad dimuqraadi ah oo si nabad ah uga hawlgasha gobolka Geeska Afrika. Doorkeeda istiraatiijiyadeed ee ku saleysan goobta ay ku taallo, gaar ahaan marin-biyoodka Bab al-Mandeb, wuxuu Somaliland siinayaa fursad ay kaga qayb qaadato amniga iyo horumarka gobolka. Iyada oo madaxweynaha Somaliland si xilkasnimo ah uga faa’iidaysatay fursadahaas iyo fahamkiisa qotada dheer ee diblumaasiyadeed.

Madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa sheegay in la gaadhay wakhtigii la ictiraafi lahaa Somaliland iyo guushii ay muddada dheer sugayeen. “Guusha Somaliland way imanaysaa, ictiraafkeeduna wuu imanayaa,” ayuu si kal iyo laab ah bulshada ugu bushaareeyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Hadalkan ayaa muujinayaa kalsoonida madaxweynaha ee ku aaddan dadaalka qaranka iyo rumaysnaanta in waddanku ku socdo waddadii saxda ahayd ee aqoonsi iyo horumar.

Farriintani waa mid xambaarsan rajo, adkaysi, iyo ku-dhufasho mabda’a qaranimada, waxayna si toos ah qalbiga uga taabanaysaa shacabka reer Somaliland ee sannadahan u taagnaa ilaalinta madax-bannaanidooda iyo dhismaha dawladnimadooda.

Waxaa hadalkan lagu fasiran karaa in uu yahay xog sugan iyo ballanqaad siyaasadeed, kaas oo ah dhiirrigelin qaran oo sare u qaadaysa niyadda shacabka, isaga oo madaxweynuhu bulshadiisa hormood ugu ah in aan loo baahnayn in la quusto, balse la sii labanlaabo dadaalka lagu raadinayo ictiraafka caalamiga ah.

Garwaaqsiga ama aqoonsiga Somaliland ma noqonayo oo kaliya xaq u raadinta qaranimadeeda, balse sidoo kale wuxuu noqon karaa furaha xalka dhibaatooyinka isdaba-joogga ah ee ka jira Geeska Afrika. Aqoonsigaasi wuxuu kor u qaadi karaa iskaashiga gobolka, wuxuuna dhiirrigelin karaa xalal siyaasadeed oo waara oo lagaga hortago xagjirnimada iyo saboolnimada.

Somaliland waxay horumar ballaadhan ka samaysay nidaamkeeda siyaasadeed. Tan iyo 2001, waxay qabatay doorashooyin dhowr ah oo loo arkay kuwo xor iyo xalaal ah, iyada oo ay goob-joog ka ahaayeen wufuud caalami ah. Tani waxay muujinaysaa sida ay uga go’an tahay in ay sii joogteyso hannaan dimuqraadi ah oo ay hoggaanka dadka ku doortaan codkooda.

Dawan