“Somaliland waxay noqonaysa in ganacsatadu sidii ay doonto ka yeesho”…

Hargaysa (HP): Xildhibaan Cabdiqani Maxamed Aadan Cali, guddoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka arrimaha gudaha ee golaha wakiillada Somaliland, ayaa soo jeediyay in maxkamadd la soo taago nimanka Roodhida ee isu’dhaarsaday shacabka.

Xildhibaan Cabdiqani Maxamed Aadan Cali, oo ah guddoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka arrimaha gudaha ee golaha Wakiillada waxa uu sheegay in si arrintaasi aanay u noqon Tusbax furtay in hadda wax laga qabto.

Isagoona xusay in ay suurto gal noqon karto in berrito la arki doono ganacsatadda waxyaabaha kale soo dejisa oo is-dhaarsanaya, isla markaana ay mudan yihiin mulkiileyaasha Wershaha Rootiga in tallaabo sharciya laga qaado.



Xildhibaan Cabdiqani Maxamed Aadan Cali, waxa uu soo jeediyay in xubnahaasi muuqaalka iska soo duubay maxkamad la horkeeno, haddii kale in Somaliland ay noqonayso in ganacsatadu sidii ay doonto ka yeesho.

DAAWO: Xildhibaanka Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.