Somaliland: Warbaahinta Dawladda Oo Lagu Amray In Ay Baahiyaan Dhaliilaha Madaxweynaha iyo Xukuumadda

Hargaysa (Hargeisa Press):Warbaahinta dawladda ee Somaliland ayaa lagu amray in ay si siman u baahiyaan dhamaanba wararka iyo barnaamijyadda maalin laha ah ee dalka ka dhaca.

Kuwaasoo ay ku jiraan dhaliilaha ay siyaasiyiinta mucaaradka ah u jeediyaan madaxweyne Biixi iyo xukuumadiisaba.

Sidaasina waxaa lagu sheegay wareegto uu maanta soo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Somaliland C/naasir Cumar Jaamac.

Wareegtadaasi oo nuqul ka mida uu soo gaadhay shebekadda wararka ee Hargeisa Press, waxa uu u dhignaa sidan:

Dhinaca kale tallaabadani ayaa la sheegay in ay ka timid madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo masuuliyiinta wasaaradda warfaafinta ku amray in warbaahinta dawladda laga baahiyo dhaliilaha xukuumadiisa uga yimaadda dhinaca xisbiyadda mucaaradka ah.

Hase yeeshee, masuuliyiinta wasaaradda warfaafinta ayaa madaxweynaha ka dalbaday in uu wareegto ku soo cadeeyo.

Si haddii waxyaabo adag oo uu madaxweynuhu dhibsado ay ka baxaan warbaahinta dawladda loo helli karo meel ay masuuliyiinta wasaaradu ugu doodaan ama ugu gar naqsadaan.

Sida ay daabaceen qaar ka mid ah wargeysyadda Hargaysa ka soo baxa.



Soo saarista wareegtadda wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa la sheegay in ay ka dhalatay kadib markii ay madaxweynaha ka heleen wareegto uu ku farayo in warbaahinta dawladda laga baahiyo dhaliilaha xukuumadda ee mucaaradka.

Hargeisa Prsss.com/Hargaysa Office.