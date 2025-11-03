Somaliland: Tirada Dembiyada ka dhacay 2025-ka iyo Magaalooyinka oo la Kamaradeeyey

Hargeysa (HargeisaPress) – Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa walaac xooggan ka muujiyey heerka soo gelitaanka Daroogadu ka marayso Somaliland, isla markaana waxa uu sheegay haddii aan Booliska lala shaqayn inay guri walba geli doonaan Khamriga iyo Xashiishadda oo dalka ku soo batay.
Madaxweyne Cirro oo maanta ka qaybgalay 32-guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay Booliska Somaliland oo sannadkasta la xuso 3-da November, ayaa hadal uu ka jeediyey Munaasibad maanta lagu qabtay Xarunta Booliska Birmadka ee Hargeysa, ku sheegay in magaalooyinka lagu rakibayo Kamarado ay Boolisku kala socdaan dhaqdhaqaaq kasta, waxaanu sheegay in intii uu xilka hayey la qaaday tallaabooyin lagu casriyeynayo Saldhigyada Booliska, si kor loogu qaado nolosha Maxaabiista iyo Askarta Saldhigyada.
Warbixinta Dembiyadii dalka ka dhacay 3-dii November 2024 xuskan xuskiisii illaa 3-da November 2025, ayey Booliska Somaliland soo bandhigeen. Madaxweynaha oo Warbixinta dhegaystay, waxa uu sheegay in loo baahan yahay iskaashi lagaga hortagayo maandooriyeyaasha, waxaanu yidhi;
“Markaan dhagaysto warbixinnada Booliska, arrintaan isleeyahay way saamayn doontaa qof kasta oo innaga mid ah iyo Gurigiisa-ba; waa daroogada, maalinkasta Boolisku waxay soo qabtaan Khamri. Waxaa ka daran Khamriga bahal Xashiishad la yidhaahdo. Markaa, haddaynaan gacan siinnin Booliska guri walba way geli doonaan Xashiishadda iyo Khamriguba.”
Taliyaha Hawlgelinta Booliska Somaliland Sarreeye guuto Ibraahin Cabdi Xaaji, ayaa akhriyey Warbixinta dembiyada sannadka dalka ka dhacay iyo siday kala ahaayeen, waxaanu yidhi; “Tirada Dembiyadii dhacay ee la soo sheegay sannadka waxay ahaayeen 2573. Markii baadhis lagu sameeyey dembiyada inta caddaan wayday waxay noqotay 4,852. Inta heshiis ku dhammaatay waxay ahaayeen 9,129. Inta Maxkamadaha ku dhammaaday waxay ahaayeen; 11,092.”
Waxa uu Madaxa Hawlgelinta Booliska oo sharraxaya Dilalka Somaliland ka dhacay sannadkan uu yidhi; “Dilalkii dhacay sannadkaas waxay ahaayeen 48 Dil, inta ku dhimatay 48, inta gacan-ku-dhiigle ee la qabtay waxay ahaayeen 44, inta maqan ee aan Boolisku gacanta ku dhigin waa 4 eedaysane.”
Boqollaal Kufsi, ayaa inta Booliska soo gaadhay ka dhacay Somaliland sannadkan gebogabada ah; “Tirada Kufsiyada dalka ka dhacay waxay ahaayeen sannadkaa 278, inta markii la baadhay caddaan wayday waxay noqdeen 42, eedaysanayaasha maqan ee aan la qabannini waa 24. Inta Maxkamad la horgeeyey ee Kiiskoodu maxkamad ku dhammaaday waa 212.” Ayuu yidhi Taliyaha Hawlgelinta Boolisku.
Shilalka Gaadiidka, ayaa iyaguna ah kuwa sababa dhimasho, dhaawac iyo hanti burbur badan, Taliye Ibraahin oo faahfaahinaya Shilalka Gaadiid ee dhacay 2025-ka, waxa uu yidhi; “Shilalka Gaadiidka ee dalka ka dhacay Sannadkan waxay ahaayeen 6,409, Dadka ku dhintay waxay ahaayeen 164 Qof, Dhaawacu waxa uu ahaa 4,454. Khasaaraha Gaadiidku waxa uu ahaa 2,952. Khasaaraha xoolaha 561.
Khasaaraha dhismayaasha 79, khasaraaha Biraha Laydhka ee Waddooyinka ku yaallaa, waa 52. Inta kiis ee Maxkamad ku dhammaaday 1,244. Inta laga heshiiyey 5,165.”
Dhibaatooyinka jira, waxa qayb ka ah Carruurta la tuuro, waxaana la helay Carruur nool iyo kuwo dhintay oo la tuuray 2025-ka, Sarreeya Gaas Ibraahin oo ka hadlayaa, waxa uu yidhi; “Tirada Carruurta la tuuray waxay ahaayeen 17 ee Boolisku la kulmay guud ahaan waxay ahaayeen. Inta dhimasho loogu tagay waxay ahaayeen 7, inta la badbaadiyey ee goobaha lagu xannaaneeyo carruurta la geeyey waa 10.”
Xaddiga Khamriga iyo Xashiishadda soo galay Somaliland, gaar ahaan inta Boolisku qabteen, ayaa Taliyuhu ku sheegay; “Mukhaadaraadka la qabtay wuxuu ahaa, 3,590 Litir oo Khamri ah. Xashiishada la qabtay waxay ahayd 286 Kiiloo, eedaysanayaasha lagu soo xidhay 162. Gaadiidka la qabtayna waxay ahaayeen 18.
Gebogabadii kiisaska argaggixisannimo ee dad la tuhmay loo qabtay, ayuu Taliyaha Hawlgalku is-dul-taagay, waxaanu yidhi; “Mar uu Kiisaska argaggixisada, Dadka loo soo xidhay ee lagu tuhmay waxay ahaayeen 51, inta markii Maxkamad la horgeeyey ee la xukumay waa 4, inta garsugaha ahi waa 1, inta baadhistu ku socotaa waa 1. Inta waxba ku caddaan waayeen ee maxkamaduhu sii daayeen waa 43 Qof.”