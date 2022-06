Somaliland: Qiime Kordhinta Shirkadaha Korontadda Oo La Hakiyay

Hargaysa (HP): Xukuumadda Somaliland iyo shirkadaha bixiya addeegyadda Korontadda ayaa is-afgarad ka gaadhay muran u dhexeeyay oo ka dhashay cabasho ka soo yeedhay shacabka Hargaysa oo si weyn uga gadoodau qiimaha korontadda oo ay korddhiyeen.

Guddoomiyaha Komishanka Tamarta qaranka Somaliland Axmed Faarax Caddare, ayaa shaaciyay in shirar is daba joog ahaa oo ay yeesheen haayadaha xukuumadda u qaabilsan hawlaha Korontadda iyo tamarta.

Axmed Faarax Caddare, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in hawshaasi uu kala shaqeeyay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, oo dhamaanba madaxda shirkadaha Korontadda iyo komishanka Tamarta isugu keenay xafiiskiisa.

Waxa kaloo uu guddoomiye Caddare, sheegay in la isla gartay in marka koowaad si kacdoonta dadka loo ilaaliyo in qiimaha korontadda laga qaado lagu hayo halkii uu taagnaa bishii May ee ina dhaafay.



Iyadoo dib u sixid lagu samaynayo qiimaha biilasha lagacaha ee soo baxay bishii u danbaysay ee shacabka lagu kordhiyay, isla markaana intaa wixii ka danbeeyana loo balay in shir deg deg ah laga yeesho.

Shirkaasi oo lagu lafo guri doono arrimaha cabashadda shacabka ee qiimaha korontadda la kordhiyay iyo duruufaha keenay, shirkaasi oo loo balamay inuu qabsoomo Sabtida todobaadka soo socda.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.