Somaliland oo Xukuntay Nin Muuqaallo Anshax-darro ah Faafiyey

Hargeysa (HargeisaPress) – Maxkamadda degmada Hargeysa, ayaa xukun Xabsi ah iyo ganaax lacageed isugu jira ku ridday Cumar Maxamed Ibraahin oo lagu helay dambi ah inuu faahfaafiyey muuqaallo Anshax-darro ah.
Booliska Somaliland, ayaa qoraal ay kaga hadleen xukunkan maanta ku baahiyey bayjka Boolisku ku leeyahay Facebook, kaas oo u dhignaa sidatan:-
“Maxkamadda degmada Hargeysa ayaa maanta xukun laba (2) sano oo xabsi ah, iyo ganaax lacageed oo dhan 800,000 kun oo Shilin Somaliland ah ku xukuntay Dambiile Cumar Maxamed Ibraahim, kaasi oo dhawaan ay gacanta kusoo dhigeen Ciidamada Booliska JSL, kadib markii lagu helay faafinta Muuqaallo ka hor imanaya Diinta Islaamka, dhaqanka suubban iyo badqabka bulshada.
Taliska Ciidanka Booliska JSL waxa uu digniin adag u dirayaan cid kasta oo ku hawlan dhaqamada kasoo horjeeda Diinta Islaamka, dhaqanka suubban ee bulshada Jamhuuriyadda Somaliland.” Sidaa ayaa lagu yidhi warka Booliska Somaliland.