Somaliland Oo Ka Hadashay Dagaalka Ruushku Ku Qaaday Ukraine

Hargaysa (HP): Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay duulaanka dagaal ee ay dawladu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, kaasoo socda maalintii shanaad oo xidhiidh ah.

Somaliland ayaa nabad ugu baaqday dhinacyada dagaalku ku dhexmarayo dalka Ukraine, iyadoo dhinaca kalena u ducaysay dadka reer Ukraine.

Wasiirka Arrimaha Dibbada Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud, oo qoraal uu ku qoray bartiisa Twitterka, ayaa nabad ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Ukraine, isagoo sheegay in uu rajaynayo in xal nabadeed la gaadho.

“Iyadoo xaalada Ukraine ay kasii darayso, Jamhuuriyada Somaliland waxay ku baaqaysaa nabad, waxaanu wadaynaa in aanu u ducayno dadka reer Ukraine, waxaanu rajaynaynaa in lagaadho xal nabadeed”.

Geesta kale wasiir Dr. Ciise Kayd, ayaa ardayda reer Somaliland ee wax ka barata dalka Ukraine ugu baaqay in ay la xidhiidhaan xafiiska Somaliland ee dalka Finland.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.