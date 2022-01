Somaliland Oo Ka Hadashay Dagaal Beeleed Ka Dhacay Gobolka Sool

Laascaanood (HP): Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac ba sababay oo maanta laba beelood ku dhex maray degaanka Saax-maygaag oo ka tirsan degmadda Boocame ee gobolka Sool.

Wasiirka wasaarada Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, oo caawa shir jaraa’id ku qabtay guriga madaxtooyada ee magalaada Laascaanod ayaa baaq nabadeed u diray beelahaasi walaalaha ah ee colaadu dhex martay.





Shirkaasi jaraa’id waxaa wasiirka ku wehelinayay badhasaabka gobalka Sool Cabdikariin Aadan X. Diiriye, Taliyaha Aaga beri ee ciidmada Qaranka Cali Bare Xuseen, iyo maayar ku-xigeenka degmada Laascaanod.

Maxamed Kaahin Axmed, waxa uu sheegay in ay ka dawlad ahaan iyo shacab ahaanba ka xun yihiin dagaalka maanta ka dhacay degmada Boocame.

Waxaanu tilmaamay wasiirku in Somaliland ay mar kastaba jeceshahay in nabad lagu soo dabaalo arrintan maanta dhacday.



Geesta kale wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland ayaa ku baaqay in laba dhinac ba ay si shuruud la’aan ah xabada ku joojiyaan, isagoona xusay in aanay ciidamada Somaliland wax lug ah ku lahayn dagaalka maanta dhacay oo ay dibeda ka joogeen ciidamadu.





Dhinaca kale waxaa sii kordhaysa tirada dadka ku dhintay dagaalka maanta ka dhacay degaanka Saax-maygaag iyo deegaamada ka ag-dhaw una dhaxeeya Laascaanood iyo Garoowe oo ay ku dirir-san yihiin bulsho walaalo ah oo halkaas wada degani.

Waxaana socota nabadayn ay wadaan madax-dhaqameed iyo masuuliyiin kale sidii arrintaasi nabad loogu soo dabaali lahaa.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Wasiirka Arrimaha Gudaha:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.