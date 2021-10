Somaliland: Dhakhtar U Fadhiistay Imtixaan Deeq Waxbarasho Oo Ay Itoobiya Bixinayso

By admin

Hargaysa (Hargeisa Press): Waxaa saaka imtixaan deeq waxbarasho oo caafimaad oo ay dawladda Itoobiya ku caawisay Somaliland u fadhiistay lixdan dhakhtar oo reer Somaliland ah.

Deeqdaasi waxbarasho ee ay dawladda Itoobiya siisay dhakhaatiirta reer Somaliland ayaa furitaanka imtixaanka loogu tartamayo waxaa furitaankiisa goob joog ka ahaa wasiirka caafimaadka Somaliland.

Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye, iyo sidoo kale dhakhaatiir iyo saraakiil ka socday wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Itoobiya.

Wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Xasan Maxamed Gaafaadhi, oo furitaanka imtixaankaasi hadal dardaaran ah uga jeediyay dhakhaatiirtii deeqda waxbarasho helay, isagoona faahfaahin ka bixiyay qaabka ay ku soo kala xuleen.

Wasiirku waxa uu sheegay in hore loo naadiyay cidii ka faa’iidaysanaysa deeqda waxbarasho ee caafimaad, taasoo codsaday 85 dhakhtar, waxaana saaka u fadhiistay 60 qof.

Iyadoo ay ka maqnaayeen 35 dhakhtar oo hore u soo codsaday in ay ka qayb gelayaan imtixaanka deeqdaasi waxbarasho.

Wasiir Gaafaadhi, waxa uu tilmaamay in afar shuruudood oo laga rabay in ay dhakhaatiirta deeqdaasi waxbarasho buuxinayaa buuxiyaan in aanay dhamaantoodba wada buuxinin, isla markaana marka imtixaanka la qaado kadib lagu kala saari doono.

