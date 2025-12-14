Somaliland Iyo Faransiiska Oo Kala Sexeexday Heshiis Malaayiin dollar Ku Baxayso + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Jamhuuriyadda Somaliland iyo dawladda Faransiiska ayaa si rasmi ah xadhiga uga jaray bilowga mashruuca ‘Daryeelka iyo Horumarinta Aasaarka Somaliland’.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska Mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur, iyo ku-xigeenka Danjiraha Faransiiska ee fadhigiisu yahay Nairobi, Mudane Romain JOLY ayaa munaasabad Hargeysa ka dhacday, waxa ay kaga dhawaaqeen hirgelinta mashruucan ballaadhan oo ay ku baxayso lacag dhan laba Milyan oo doolar. Meelaha uu sida gaarka ah wax uga qaban doono waxaa ka mid ah, in Somaliland laga caawiyo sidii goobahan loogu abuuri lahaa fursado dhaqaale, gaar ahaan dalxiiska si ay u helaan dakhli lagu sii horumariyo laguna daryeelo mashruuca kaddib, xoojinta kartida iyo aqoonta hay’adaha qaabilsan aasaarta iyo dhaqanka, iyo ilaalinta goobaha taariikhiga ah, kuwaas oo ay ka mid tahay Laas-geel.
Faransiiska ayaa lacagtan soo marinaya hay’adda caalamiga ah ee u qaabilsan horumarinta oo magaceeda loo soo gaabiyo AFD, waxaana si wada jir ah u fulinaya hay’adda Expertise France iyo Wasaaradda Ganacsiga iyo Dalxiiska JSL.
Munaasabaddan waxa kale oo goobjoog ka ahaa Lataliyaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee Istaraatjiyadda, Mudane Kamaal Marjaan, iyo masuuliyiintii abid ugu tirada badnaa ee dawladda Faransiiska ee wafti ahaan Somaliland hal mar ku yimaadda, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha AFD ee Bariga Afrika, Marwo Aïssatou Kumagangue, Wakiilka-ganacsi ee Faransiiska u jooga Somaliland, mudane Maxamed Saxardiid, aqoonyahankii ugu horreeyey ee 2002 dunida u soo bandhigay aasaarta LAASGEEL, Prof Xavier Gutherz iyo masuuliyiin tiro badan oo ka socda waaxyaha horumarinta iyo daryeelka hiddaha iyo dhaqanka, dalxiiska iyo aasaarta qadiimiga ah.
Somaliland waxa ay leedahay goobo tiro badan oo uu ku duugan yahay dhaxal hidde iyo taariikh qadiimi ah oo dunida muhiimad u leh, kuwaas oo isugu jira aasaar iyo raadad kumannaan sano jiray, iyo magaalooyin taariikhiiya.
Dawladda Faransiiska ayaa tan iyo sannadkii 2002 waxa ay Jamhuuriyadda Somaliland ka caawisay barnaamijyo dunida lagu barayo aasaarta qadiimiga ah ee laga dhaxlay dadkii kumannaan sano ka hor dhulkan ku noolaa.
Safiir ku xigeenka ayaa ka mahadnaqay soo dhoweyntan iyo iskaashiga diirran ee uu mashruucan horumarintu ka helay Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. Wasiirka ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu dawladda Faransiiska si gaar ah ugaga mahadnaqay mashruucan oo uu rajeeyey in uu fure u noqdo xidhiidh weligiiba sii jira oo ay labada dal yeeshaan, kaas oo ay Somaliland ka faa’idaysan karto aqoonta iyo waayo-aragnimada dawladda Faransiisku u leedahay maamulka iyo horumarinta hiddaha iyo aasaarta qadiimiga ah, iyo in dunida la baro si loogu abuuro ilo dakhli.