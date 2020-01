Somaliland Oo Heegan Ka Gashay Ka Hortagga Xannuunka CORONAVIRUS

Hargeysa (HP): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta kormeeray shaqaale iyo dhakhaatiir loo tababaray ka hortagga iyo la tacaalista xannuunka ka dillaacay dalka Shiinaha ee CORONAVIRUS, oo dalalka caalamku dedaal ugu jiraan xakamayntiisa.

Madaxweynaha oo uu wehelinayo wasiirka wasaaradda horumarinta Caafimaadka iyo mareeyaha hay’adda Duulista iyo madaarrada, ayaa kormeeray dhallinyaro ku takhasustay caafimaadka oo madaarka heegan ugu jira sidii ay xannuunka CORONAVIRUS uga hubin lahaayeen qof kasta oo kasoo dega madaarka.

Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, Mudane Cumar Cali Cabdilaahi, ayaa ugu horrayn sharraxay sida loogu baahan yahay in laga hortago isbeddelada caafimaad ee dunida ka socda iyo la tacaalistooda.

Waxaanu yidhi, “Adduunyada waxa lagu jiraa feejignaan iyo in lala socdo isbeddellada ku imanaya caafimaadka dunida.

Taasina waxa ay keentay madaxweyne inaannu annaguna hawlgalkaas aannu hawshii aannu hore u haynnay sii xoojinno iyo in arrinta hadda adduunka kusoo cusbaanaatay ee Fayraska cusub ee CORONAVIRUS oo aynnu ognahay in innaga lafteenna in baayac-mushtar iyo dhaqdhaqaaq badani inaga dhexeeyo dunida aynnu u diyaar garowno.”

Maareerayaha hay’adda Duulista Madaarrada iyo Somaliland Maxamed Cabdi Rodol, ayaa isaguna dhankiisa sheegay inay si weyn ugu diyaar garoobeen ka hortagga xanuunkan, isla markaana shaqaalaha uu gacanta ku hayaa si dhaw ula shaqaynayaan shaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda horumarinta maaliyaddu madaarka u soo dirtay.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi oo si mug leh uga hadlay muhiimadda shaqaalaha caafimaadka ee carbisan ee wasaaradda horumarinta caafimaadku heeganka gelisay iyo sidii wada-shaqayn iyo dhiirrigelin dhaw loogu samayn laha.

Isaga oo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi, “Maanta muhiimadda ugu weyn ee aynnu halkan u joognaa waxa weeye gurmadka caafimaadka.

Marka horena qolada madaarka waxa laga rabaa inay samayso koontaroollo ama teendhooyin dhisa ama hangar dhisa oo meel dadka lagu hayn karo oo la deggenaan karo oo degdeg ah waa la idinka rabaa, dhulkiina waad haysaan, dhaqaaluhuna wuu idin soo gaadhi doonaa laakiin waad bilaabaysaan.”

Madaxweynuhu waxa uu sharraxay sida loogu baahan yahay in taxadar dheeraad ah la sameeyo, loona hoggaansamo tilmaamaha dhakhaatiirta, madaxda laamaha socdaalka iyo Booliskuna la shaqeeyaan dhakhaatiirta gurmadka loo keenay madaarka.



“Waxa la rabaa madaarkaas rakaabka kasoo degaya inantaa Neeraska ahi marka ay farta taagto wixii ay doonayso in loo fuliyo, taliyaha socdaalka, Booliska iyo ciidamada waxa laga rabaa inay gurmadkan aad u galaan oo rakaabka soo degaya kaantaroolkooda iyo qof walba in la hubiyo wixii tilmaamo ahna amarka dhakhaatiirta la fuliyo, waayo waxa la yidhi la isma taaban karo, la isma salaami karo, la isumana dhawaan karo” ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa uu caddeeyey inaanay jirin wax khatar ah oo weyni, balse ay tallaabadani tahay taxadar iyo ka hortag.



Waxaanu yidhi, “Khatari innama soo gaadhin, laakiin adduunku wuu isu wada furan yahay, markaa inaynnu taxaddar farobadan oo aan cunfi lahayn, laakiin maamul ah waa inaynnu galnaa, halkanina waa halkii laga soo galayaye waa inaad nidaamkaas raacdaan, halkanna waannu idinkala dhisaynaa Emergency-ga, gurmadkana diyaar baa loo yahay.”

Wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland, ayaa heegan gelisay dhakhaatiir u carbisan ka hortagga iyo baadhista xannuunka CORONAVIRUS oo maanta meelo badan oo dunida ah ku faafaya.

Hargeisa Press.com/Hargaysa Office.