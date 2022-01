Guddiga Heer Qaran Ee Xakamaynta Covid-19 Oo Tababar Ku Qabtay Boorama

By admin

Boorama (HP): Guddiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka Covid-19 ee Somaliland ayaa maanta magaaladda Boorama ku qabtay tababar ku saabsan baraarujinta bulshadda ee qaadashadda talaalka caabuqa Coronavirus.

Waxaana tababarkaasi ka qayb qaadanayay oo loo qabtay isu-duweyaasha wasaarradaha caafimaadka, Warfaafinta, Shaqadda iyo arrimaha bulshadda, Waxbarashadda.

Ciidamadda kala duwan ee ka hawl-galla gobolka Awdal, iyo ururadda bulshadda rayidka ah ee gobolkaasi ka jira qaarkood oo ka kala socday goboladda Maroodijeex, Awdal, Selel, iyo Gabiley.



Tababarkani oo socon donna muddo laba maalmood ah waxaa soo qaban qaabiyay, isla markaana fulinaya guddiga heer qaran ee ka hor tagga iyo xakamaynta xanuunka Covid-19 ee Somaliland.

Sidoo kale waxaa tababarkani ka qayb qaadanaya culimadda, iyo imaamyadda masaajidadda, ururadda bulshadda, haweenka, iyo dalladda dhalinyaradda.

Sida uu sheegay Xoghayaha guddiga heer qaran ee ka hor tagga iyo xakamaynta xanuunka Covid-19 ee Somaliland Eng. Xuseen Aadan Cigge (Xuseen-dayr), oo furitaanka tababarkaasi ka hadlay.



Eng. Xuseen Aadan Cigge (Xuseen-dayr), waxa kaloo uu sheegay in ay aad u hoosayso wacyigelinta iyo qaadashadda talaalka ee bulshadu.

Sidaas darteedna sababta ay ka qayb galeyaasha tababarkaasi qaybaha kala duwan ee bulshadda uga soo xuleen ay maadaama oo xanuunka Covid-19 cid uu dhaafayaa aanay jirin, isla markaana in ay bulshadu ku baraarugto waxyeeladda iyo dhibaatadda uu leeyahay.

Geesta kale furitaanka tababarkaasi waxa kaloo goob joog ka ahaa badhasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin (Tiimbarro), oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in ay ka maamul gobol ahan iska xil saarayaan sidii bulshadda looga wacyigelin lahaa dhibaatadda Coronaviru.



