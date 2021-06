Somaliland Doorashooyinkii isku-sidkanaa Waxay Ku Soo Bandhigtay Burhaanteeda Dimuqraadiyadda

Hargaysa (HP): Jamhuuriyadda Somaliland waxay 31kii May 2021 si nabdoon oo daah-furan ugu guulaysatay inay qabato doorashooyinka Golaha Wakiillada iyo deegaanka oo labadooduba muddo dhaaf ahaa.

Doorashooyinka Somaliland waxay noqdeen qaar soo jiitay indha caalamka iyo bulshooyinka ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika oo garowsaday inay Somaliland tahay hormuudka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku salaysan qof iyo codka, waxana taas markhaati ka ahayd sidii magaca Somaliland u qabsaday Warbaahinta caalamiga ah oo qirtay inay Somaliland dimuqraadiyad ka dhalisay mandaqad fowdo ah oo lagu yaqaanno madaxdooda xil jacayl iyo inay awoodda ku isku dhejiyaan, sharcigana u jidaystaan sida ay jeclaadaan.

Haseyeeshee, Jamhuuriyadda Somaliland nidaamkeeda dawladnimo wuu ka duwan yahay caadooyinka Afrika iyo dunida saddexaad, waxana awooda la iskugu wareejinayaa si dimuqraadi ah, iyadoo dadweynuhuna ay gacantooda ku soo cugtaan madaxdooda.



Jamhuuriyadda Somaliland oo ku xisaabtamaysa haynteeda, waxay Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ay guntiga u xidhatay sidii ay u bixin lahayd kharashka ugu badan ee lagu qabtay Doorashooyinkii Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha Deegaanka dalka, taasi oo ah macnaheedu yahay inay Somaliland hawaysanayso inay isku tashigeeda isku-bixin karto aqoonsi la’aan.

Kor-joogtadii caalamiga ahayd ee lagu martiqaaday doorashooyinka Somaliland ayaa majeertay jawigii iyo furfurnaanshihii ay Doorashooyinkeennu u qabsoomeen, waxaanay balanqaadeen inay warbixintooda rasmi ah ay soo saari doonaan afar bilood ka dib.

Doorashooyinkani waxa ay ku galayaan taariikhda inay Somaliland ku soo bandhigtay burhaanteeda dimuqraadiyadda, isla markaana ay caddaysay awooda ay u leedahay inay ka libkeento hannaanka doorashooyinka oo dalalka jaarka ku noqday laf-dhuun gashay.



Xildhibaannada Golaha Wakiillada iyo Goleyaasha deegaanka ee lagu doortay Doorashooyinka isku-sidkan, waxa la gudboon inay ceelalyo iyo sahan u noqdaan bulshadii safafka dhaadheer iyo tacabka adag ku soo saaray. Waxa la gudboon inay xilkooda u gutaan sida sharcigu dhigayo oo aanay noqon qaar lagu hungooba oo shacbigu iska qoomameeyo.

Waxa looga baahan yahay inay mudnaanta koowaad siiyaan danta guud oo ay meesha ka saaraan inay ku yooyootamaan dano xisbiyeed iyo qaar shakhsiyeed. Waxa horyaalla xujo iyo hal-xidhaale weyn dhallinyarada tirada badan ee doorashadan lagu soo doortay oo indhaha lagu hayo siday qaranka ugu adeegaan iyo kaalinta ay ka galaan isbeddelka togan iyo horumarinta dalku beegsanayo.

Ugu dambeyn, waxa u baahan in ficil loo beddelo odhaahdii Madaxweyne Muuse Biixi ee ahayd in mustaqbalka dhow laga ilbaxo in doorashooyinkeennu ay muddo dhaafaan, waana inaynu laasinaa in doorashooyinkeenu noqdaan qaar wakhtigooda ku dhaca, si aynu u sii haysanno iimaanka beesha caalamku ku qabto doorashooyinkeenna xorta ah oo ah hibo Eebe innagu galaday.

Waxa qoray Cumar Maxamed Faarax, guddoomiyaha Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA.