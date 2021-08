Somalia: Siyaasiyiinta Ka Soo Jeeda Somaliland oo Qoraal Afar Qodob Ah Diray

By Wararka Maanta

Muqdisho (Hargeisa Press) – Siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee ku sugan Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Guddoomiyaha Aqalka Sarre Cabdi Xaashi Cabdillaahi, ayaa baaq u diray Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, iyo Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho.

Siyaasiyiintan, ayaa Madasha Wadatashiga Soomaaliya ka codsaday inay gacan ka gaystaan xal u helidda khilaafka weli ka taagan guddiga doorashooyinka Xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland, oo laba garab u kala jabay, islamarkaana kala doortay laba hoggaan oo kala raacsan Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka.

Waxaa ay Siyaasiyiintani soo jeediyeen afar qodob oo xal u noqon kara khilaafkan, balse ma cadda haddii ay jirto cid dhageysaneysay, kadib markii ra’iisal wasaaraha Soomaaliya uu si cad ula saftay garabka Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka, sheegayna in khilaafkan la soo xidhay.

Hoos ka akhriso qoraalka ka soo baxay Siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland

“Golaha Siyaasiyiinta Somaliland (Somali Political Council) ee uu hoggaamiyo Gudgoomiye Cabdi Xaashi wuxuu 11-kii bilood ee la soo dhaafay u halgamayay ama ku hadlayay codka iyo rabitaanka Bulshada, Siyaasiyiinta iyo Musharaxiinta Reer Waqooyi ee doonaya in ay maamushaan oo u madaxbananadaan doorashadooda, hase ahaatee nasiib daro qadiyadda iyo rabitaanka ummadda Reer Waqooyi waxaa la geliyey muran iyo khilaaf siyaasadeysan oo aan dhamaad lahayn oo ay gadaal ka riixayaan Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday iyo dad adeegayaal ah.

Madasha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka oo markeedii horeba aanu ka tirsanaynay in ay ku dhisantay si cadaalad daro ah oo aanay dadka midnimada u taagani ku lahayn wax metelaad ah, waxay keentay in uu jiitamo khilaafka ka jira maamulka iyo madaxbanaanida doorashada reer waqooyi oo ilaa maanta oo meelo badan la soo saaray Senators-kii Barlamaanka 11-aad naloo diidan yahay in aanu aayahayaga ka tashano oo si madaxbanaan u maamulano doorashadayada.

Ra’iisal Wasaaraha iyo Madaxda dawlad goboleedyada dalka ee maanta shirku uga furmayo Muqdisho, waxaanu ugu baaqaynaa in si niyad wanaag iyo Soomaalinimo ku jirto ay noola galaan xal u helida khilaafka ka taagan maamulka iyo madaxbanaanida doorashada Xildhibaanada ka soo jeeda Gobolada waqooyi (Somaliland) oo sidii aanu marar badan qoraal iyo afba ku gudbinay qodobo la kala doorto (options), kuwasoo noqon karay xal kama dambeys ah laakiin nalaga diiday. haddana waxaanu soo jeedinaynaa si doorashadu u qabsoonto in la qaado talooyinkan hoos ku qoran

1. In la dhiso guddoon Reer Waqooyi ah (Steering Committee) doorashada maamusha oo noogu jirta halka maamul goboleedyada oo kale, gaar ahaan tan aqalka sare.

2. In si cadaalad ku jirto loo mideeyo labada dhinac ee Gudiga SEIT Somaliland ee la kala jebiyey, loona sameeyo gudoon mideysan.

3. In habraacyada la sameynayo lagu tixgeliyo duruufaha gaarka u ah doorashada xildhibaanada ka soojeeda Gobolada Waqooyi (Somaliland) oo mudnaanta iyo miisaanka ay leeyihiin la siiyo odayaasha dhaqanka ee ku jira 135ta, maadaama ay yihiin madam keliya ee aanu haysano.

4. In goobta doorashada iyo amnigeedu noqdaan kuwo laysku haleyn karo oo u siman Odayaasha dhaqanka, ergooyinka iyo musharaxiinta, si furana ay u imaan karaan warbaahinta iyo goobjoogyaasha kale.