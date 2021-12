Siyaasiyiin Miisaan Leh Oo Sheegay Inuu Dhaqan Gal Yahay Xeerka Furista Ururadda

Hargaysa (HP): Xubno ka mid ah siyaasiyiinta hal doorka ee dalkan Somaliland iyo garyaqaano ayaa soo dhaweeyay furista ururadda waxaanay sheegeen in xeerka furista ururadda siyaasadda ee Somaliland uu yahay mid dhaqan gal ah.

Kadib kulan ay isugu yimaadeen magaaladda Hargaysa xubnahaasi isugu jiray siyaasiyiinta iyo garyaqaanadda oo uu ka mid ahaayeen siyaasi Ismaaciil Hurre Buubaa, Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye), iyo siyaasiyiin kale.

Waxaanay xubnahaasi siyaasiyiinta iyo garyaqaanadda ahi sheegeen in aan wakhtigan waxba looga baahnayn in xeerkaasi dib loogu celiyo golaha Wakiiladda oo ay ka doodaan.



Xubnahan siyaasiyiinta iyo garyaqaanadda ah ayaa kulankoodaasi kadib waxay soo saareen bayaan ay ku cadaynayaan sida ay u taageersan yihiin una soo dhawaynayaan furista ururadda siyaasadda, isla markaana lagu dhaqan geliyo xeerka furista ururadda.

Waxaana bayaankaasi warbaahinta u akhriyay garyaqaan Farxaan Cabdi Maxamed, oo ka mid ahaa xubnihii garyaqaanadda ahaa ee kulankaasi ku wehelinayay siyaasiyiintaasi.

Waxaanu sheegay garyaqaanku in kulankaasi ay joogeen dadka u dhaq dhaqaaqa in la furro ururadda in ay ka mdaysan yihiin, isla markaana sharciga la raaco oo xeerkaasi uu sidaasi dhaqan gal ku yahay.

Dhinaca kale bayaanka ay xubnahan siyaasiyiinta iyo garyaqaanadda ah soo jeediyeen waxaa ka mid ahayd in mar ay arrimaha sharciga la isku qabto in loo gudbiyo maxkamadda sare.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.