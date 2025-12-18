Siyaasiga Guulaysta iyo Fahamka Dhaqanka (Culture) Bulshada!!.

Siyaasadda Somaliland kuma shaqayso aqoon sharci iyo khudbado kaliya, balse waxay si toos ah ugu xidhan tahay fahamka hab-dhaqanka bulshada (culture-ka bulshada) iyo qaab-dhismeedka qabiillada. Siyaasiga aan garanayn sida beeluhu u fekeraan, u wada hadlaan, una xalliyaan khilaafaadka, wuxuu halis ugu jiraa fashil siyaasadeed.
Qabiilku ma aha oo keliya nasab, waa nidaam bulsho ay ku dhisan yihiin kalsooni, matalaad, iyo awood qaybsiga. Sidaas darteed, hoggaamiye kasta oo doonaya guul waa inuu yaqaan xasaasiyadda beelaha, erayga la adeegsado, iyo wakhtiga go’aanka la qaadanayo. Culture-ku waa “software-ka” siyaasadda; haddii aanu shaqayn, sharcigu wuu istaagayaa.
Ex-Madaxweyne Muuse Biixi waxaa lagu yaqaannay faham qoto dheer oo uu u lahaa qaabka ay u shaqeeyaan qabiillada Somaliland, taas oo u sahlaysay inuu la tacaalo duruufo adag oo soo maray wakhtigii uu hogaanka hayay.
Ugu dambayn, siyaasiga aan aqoon dhaqanka “culture-ka” iyo qabiilka bulshadiisa, xataa haddii uu daacad yahay, ma noqon karo hoggaamiye guulaysta. Fahamka bulshada ayaa ah furaha hoggaaminta waarta.
Abdirashid Foore