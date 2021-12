Siyaasi Cabdilqaadir Xaamuud Oo Ku Dhawaaqay Urur Siyaasadeed Cusub

Hargaysa (HP): Siyaasi C/qaadir Jaamac Xaamud, oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland ayaa maanta shaaciyay inuu ku dhawaaqay samaynta urur siyaasadeed cusub.

C/qaadir Xaamud, oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha Wakiiladda Somaliland ee badhtamihii sanadkan muddo xileedku ka dhamaaday, ayaa ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee reer Somaliland.

Urur siyaasadeedkan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay EX. Xildhibaan C/qaadir Jaamac Xaamud, ayuu magaciisu yahay ‘ururka ilaalinta daryeelka Somaliland’ (UIDS).

C/qaadir Jaamac Xaamud, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Hargaysa waxa kaloo uu sheegay in ay Somaliland oo dhan muhiim u tahay arrinta ku dhawaaqista furista ururadda siyaasadda ee ay xukuumadu shaacisay.



Muhiimadda arrintaasi ayuu C/qaadir Xaamud, ku sababeeyay laba arrimoodd oo kal ah in la hello Somaliland la wada leeyahay oo ay dhamaanba beelaha Somaliland degaa ay xisbiyo ku wada leeyihiin.

Taasoo uu ku tilmaamay guul aad u weyn oo Somaliland u soo hoyatay, isla markaana iyadoo ay u dhan yihiin dhamaanba beelaha Somaliland ay si isku duubni ah aqoonsi uga raadsan doonaan caalamka.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee EX. Xildhibaan C/qaadir Xaamud:



