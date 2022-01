Siyaasi C/raxmaan Cabdishakuur Oo Dhaliilay Khudbadii Farmaajo

Muqdisho (Hargeisa Press): Siyaasi C/raxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa dhaliilay khudbadii uu xalay jeediyay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo.

Waxaanu sheegay in madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ficilkiisa ayaa naga diidaya in aan hadalkiisa aaminno.

C/raxmaan Cabdishakuur, waxa uu tilmaamay in qaran iyo dawladnimo wax uga xumi aanu jirin hoggaamiye aan qawl lahayn.

Guddoomiyaha xisbiga WADDA JIR C/raxmaan Cabdishakuur, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Muqdisho, ayaa sheegay in aanu Farmaajo daacad ka ahayn in doorashadda la qabto.

DAAWO: C/raxmaan Cabdishakuur Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.