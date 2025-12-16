Shirweynaha Arrimaha Daryeelka Bulshadda oo lagga daah-furay Hargeysa + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Wasaaradda Shaqada, Arrimaha Bulshadda iyo Qoyska Somaliland, ayaa maanta si rasmi ah u daah-furtay shirweyne soconaya muddo laba cisho ah, kaas oo lagu gorfeeynayo arrimaha la xidhiidha daryeelka, ilaalinta iyo horumarinta dadka nugul ee bulshada.
Shirkan, ayaa waxaa ka soo qaybgalay dhammaan daneeyayaasha arrimaha bulshadda, oo ay ka mid yihiin qaybaha kala duwan ee dawladda, hay’adaha Islaamiga ah, hay’adaha madaxa-bannaan, ururrada bulshada rayidka ah, iyo ardayda jaamacadaha.
Ujeeddada shirweynahan, ayaa ah in la isugu keeno dhammaan hay’adaha iyo shaqsiyaadka ka shaqeeya arrimaha bulshada si loo helo wada-shaqayn iyo is-afgarad ku saabsan xal u helidda caqabadaha horyaalla dadka nugul, sida carruurta, haweenka, dadka naafada ah iyo qoysaska danyarta ah.
Furitaanka shirka waxaa ugu horreyn ka hadlay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada, Arrimaha Bulshadda iyo Qoyska, Mudane Cabdishakuur Ismaaciil Xuseen, soo dhaweeyey ka-qaybgalayaasha, isla markaana si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda shirkan iyo doorka ay daneeyayaashu ka qaadan karaan taageeridda iyo horumarinta dadka nugul.
Intii uu shirku socday, waxaa khudbado dhiirrigelin iyo talooyin isugu jira ka jeediyey wasiirro, agaasimeyaal guud iyo madax kale oo ka socday hay’adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha bulshada, kuwaas oo adkeeyey baahida loo qabo wada-shaqayn joogto ah iyo in la hirgeliyo qorshayaal wax ku ool ah oo taabanayaa nolosha bulshadda.
Ugu dambayntii, Wasiirka Wasaaradda Shaqada, Arrimaha Bulshadda iyo Qoyska, Marwo Milgo Maxamed Cilmi (Sambalooshe), ayaa si rasmi ah u furtay shirweynaha, iyadoo carrabka ku adkaysay in laga filayo shirka in uu ka soo baxo qodobo muhiim ah iyo tallooyin wax ku ool ah oo si toos ah u taabanaya nolosha iyo duruufaha ay ku nool yihiin dadka nugul ee bulshada Somaliland.