Shirkadda Oomaar Oo Biyo iyo Calafka Xoolaha Gaadhsiisay Sool

Laascaanood (HP): Shirkadda Oomaar group ayaa maanta magaaladda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gaadhsiisay gawaadhi siday saddex kun oo kiish oo calafka xoolaha ah iyo deeq biyo ah oo ka kooban konton booyadood.

Waxaana caawimadaasi shirkadda Oomaar ay ku wareejisay maamulka gobolka Sool, iyadoo caawimadaasi ay wadeen masuuliyiin ka socday shirkadda Oomaar Group.

Caawimadaasi waxaa si rasmi ah ula wareegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool iyo isku-duwaha wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga ee gobolkaasi.

Masuuliyiin ka tirsan shirkadda Oomaar, oo ka hadlay goobtii ay caawimadaasi ku wareejinayeen ayaa sheegay in deeqdani ka mid tahay caawimooyin ay shirkadda Oomaar ugu talo gashay in ay kaga qayb qaadato gurmadka abaaraha, isla markaana ay kaga jawaabayso qayla dhaantii guddida Gurmadka Abaaraha.



Isu-duwaha wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumaysiga Somaliland ee gobolka Sool Shaafici Maxamuud Cabdi iyo Guddoomiye ku xigeenka gobolka Sool Maxamed Aadan Cumar, oo goobtaasi ka hadlay goobtii deeqdan ay kagala wareegayeen shirkadda Oomaar ayaa shirkadda Oomaar uga mahadceliyey deeqdan ay gaadhsiiyeen gobolka Sool.

Guddoomiye ku xigeenka gobolka Sool iyo isku duwaha wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga ee gobolka Sool, oo iyagna halkaa ka hadlay ayaa tilmaamay in shirkadda Oomaar ay tusaale u tahay ganacsatada kale ee reer Somaliland.

Iyagoo na ugu baaqay ganacsatada dalka in ay ku daydaan shirkadda Oomaar, waxaanay tilmaameen in ay deeqdan gaadhsiin doonaan meelaha ay baahida badani ka jirto ee gobolka Sool.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.