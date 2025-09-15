Shirkadda Horn Petroleum Oo Shaqaalaheeda u Soo Xidhay Tababar ku saabsan Hoggaaminta iyo Maamulka +SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Tababar ku saabsan Hoggaaminta iyo Maamulka ayaa loo qabtay shaqaalaha Xarunta Dhexe ee shirkadda Horn Petroleum.
Tababrkan ayaa qayb muhiim ah ka qaadanaya dadaallada lagu horumarinayo xirfadaha iyo aqoonta Shaqaalaha Shirkadda, taas oo la doonayo in lagu xoojiyo hab-maamulka iyo hoggaamin waxtar u leh dhammaan howlaha shirkadda.
Tababarkan waxaa bixiyay Mustafe Mohamed Khaire, oo ah khabiir muddo ka badan 20 sano ku jiray arrimaha maamulka iyo hoggaaminta. Waayo-aragnimada iyo aqoonta uu tababaruhu la wadaagay shaqaalaha ayaa noqotay dhiirigelin qiimo leh, taas oo kor u qaaday fahamka guud ee ku saabsan sida loo noqdo hoggaan mideeya kooxaha oo maamulka guusha gaadhsiiya.
Intii tababarku socday waxaa doodo midho dhal ah laga yeeshay astaamaha looga baahan yahay hoggaamiyaha iyo maamulaha, iyo doorka uu mid kasta shaqada ku leeyahay.
Tababarkan waxa uu kaalin wayn ka qaadanayaa horumarinta shaqaalaha, abuurista hoggaan tayo leh, iyo sidii loo dhisi lahaa nidaam shaqo oo hufan oo waara.