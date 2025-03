Shirkadda Dahabshiil oo caddaysay inay ka go’an tahay waxka qabashada biyo-la’aanta

Xuska Maalinta Biyaha Adduunka ee 22-ka March, ayaa Maamulaha Shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale, ayaa waxa uu booqday bulshada ay abaaruhu ku dhufteen si uu u muujiyo dadaalka shirkaddu ugu jirto horumarinta helitaanka biyo nadiif ah. “Helitaanka biyo nadiif ah ayaa aasaas u ah caafimaadka iyo sharafta,” ayuu yidhi. “Maalinta Biyaha Adduunka, waxaa nala xusuusinayaa baahida degdegga ah ee loo qabo in la taageero bulshooyinka ay baahida aasaasiga ah ay weli tahay halgan maalinle ah.” Dahabshiil waxa ay muddo dheer maal-galisay kaabayaasha biyaha ee gobolka oo dhan, laga soo bilaabo gurmadka abaaraha iyo mashaariic waara oo bulshadu hormuud ka tahay. Maalinta Biyaha Adduunka, oo sanad walba la xuso tan iyo 1993-kii, waa hindise Qaramada Midoobay oo soo jeedinaya 2.2 bilyan oo qof oo adduunka ah oo aan weli helin biyo nadiif ah oo la cabbo. Waxay u adeegtaa sidii baaq loogu talagalay dawladaha, jilayaasha ganacsiga gaarka ah, iyo hay’adaha samafalka si ay wax uga qabtaan dhibaatada si degdeg ah iyo xalal mustaqbalka fog ah. Cabdirashiid Ducaale waxa uu sheegay in shaqada shirkaddu ay salka ku hayso aaminsanaanta in biyuhu aanay ahayn oo keliya xuquuqaha aasaasiga ah ee bani’aadamka balse ay aasaas u yihiin caafimaadka bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha. “Waxaa naga go’an inaan qaybteena ka ciyaarno dadaallo waara oo isbedel dhab ah sameeya.” ayuu yidhi Cabdirashiid Ducaale, Maamulaha Shirkadda Dahabshiil Group. Iyada oo isbeddelka cimiladu ay sii xoogaysanayso biyo-la’aanta guud ahaan Bariga Afrika, ka-qaybgalka Dahabshiil waxay ka tarjumaysaa aqoonsiga sii kordhaya ee in ganacsiyadu ay door ku leeyihiin taageerada adkeysiga iyo soo kabashada.