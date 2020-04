Shirkadda ALNAJAX Oo Bisha Ramadaan Carwo ahaan Ugu Soo Bandhigi Jirtey Macaamiisha Hoolka Shaqaalaha oo Xaalada COVID 19 Awgii Ku Bixin Doontaa ONLINE

Hargeysa(HargeisaPress)—Shirkadda Alaabaha Wiciyadda iyo Bagaashka qurxinta Guryaha iyo Noocyada kala Duduwan we Maacuunka Casriga ah ayaa Wargalin Cusub oo ku Sahabsan Xaalada Soo korodhay ee Xanuunka Cronavirus iyo ka Digtoonaanshaha lagaga Wacyigaliyay Bulshada Waxey Macaamiisheeda sharafta leh ku wargaljnaysaa in Kulan Weynihii Carwada Shirkadu kusoo bandhigi jirtey Bisha Ramadaan ay uga wareegi doonaan hawl Fududayn kale oo Macaamiisha Raaligalisa.

Maamulka Shirkada Alnajax ee Maacuunka iyo Wiciyadaha Casriga ah ayaa Soo Saarey ogaysiis at ku Wargalinayaan, Macaamiishooda at sida gaarka ah u qadarinayaan, in Kulan kii Shirkadu CARWO ahaan ugu Soo bandhigi jirtey Noocyada alaabaha Casriga ah islamarkaana, Dadweynuhu sida gaarka ah u danaynayeen, in aaney ka badan Doonin Carwadii lagu qaban jirey Hoolka Guriga Shaqaalaha Caasimada Hargeysa, maadaama oo Bulshada Wacyigalinta iyo ka hortaga Xanuunka Covid2019 la joojiyaan kulanada noocaas ah Waxa ay Shirkadu kusoo gudbjnaysaa Carwadii Qaabka Onlineka ee laga Isticmaalo adeola Intetnetka kaas oo qof Waliba kaga began doono isagoo Gurigiisa joogo qiima jaban iyo Noocyada alaabta uu Doonayo we Isticmaalka Weelka iyo Wiciyadaha afurka,Cashada,Suxuurta Wax kasta oo lagaga Fursan Doono adeega Soonka Busha Ramadaan ee Guryaha.

Wixii Faafaahin ah iyo Wakhtiga ay Shirkadu Bilaabayso Adeegan Onlineka ah ee ay ugu talagashay, Macaamiisheeda si ay uga digtoonaadaan Xanuunka una helaan adeegyadii Shirkada ALNAJAX Ee Alaabaha Wiciyadaha casriga ah Waxa la idiinku soo Gudbin Doonaa Ogaysiiska Guud iyohttps:// m.facebook.com/ 375379106407884