“Sharciyaddii iyo dawladdnimadiiba gacanta Muuse Biixi ayay ku bur-buri doontaa”…

Hargaysa (HP): Musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ah ee WADDAN ayaa sheegay in aanay marnaba aqbali doonin in labadadda xisbi mucaarad ee Waddani iyo UCID aanay marnaba aqbali doonin in la furro ururadda siyaasadda.

Sidaas darteedna aanay aqbalaynin in ay qaataan wax aan sharci ama xeer jidaynin, isla markaana doorashooyinka madaxtooyadda iyo furista ururadda siyaasadda loo soo kala horaysiinayo siday u soo kala horeeyaan.

Musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ah ee WADDAN C/raxmaan Maxamed C/laahi (Cirro), ayaa ku eedeeyay madaxweyne Muuse Biixi, uu dalka geliyay qala-laase siyaasadeed taasoo uu md ayaan darro ah ku tilmaamay.

C/raxmaan Cirro, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu jeedinayay maanta kumanaan ka mid ah taageereyaasha xisbigiisa oo ku soo dhaweeyay garroonka diyaaradaha Hargaysa, kadib safar uu dalka dibadiisa kaga soo laabtay.

Waxaanu sheegay musharax Cirro, in qalalaase siyaasadeed oo uu dal gallo ay ugu xun tahay muran dastuuri ah, isla markaana uu madaxweyne Biixi dalkii geliyay muran dastuuri ah.



Musharaxa kursiga madaxweynaha Waddani ayaa ugu baaqay shacbi weynaha Somaliland iyo beesha caalamka iyo daneeyeyaasha Somaliland in madaxweye Biixi uu isagu qaadi doono masuliyada dhibaato kastoo ka timaadda qalalaasahaasi siyaasadeed ee uu dalka geliyay.

Geesta kale C/raxmaan Cirro, waxa uu ka hadlay arrinta xeerka furista ururadda siyaasadda ee khilaafka ka dhex abuurtay xildhibaanadda golaha Wakiiladda, waxaanu sheegay in golaha cusub ee Wakiiladda oo laga filyay in ay qaybtoodda ka shaqeeyaan horumarka dalka.

Hase yeeshee uu golihii Wakiiladda kala irdheeyay khilaafka ka dhex jira oo uu ku tilmaamay mid laga soo waariday madaxtooyada, kaasoo sababay in muddo laba todobaad ah aanu goluhu fadhiisan.

Waxaanu Cirro, ugu baaqay xildhibaanadda golaha Wakiiladda in ay khilaafkoodda ku dhamaystaan fadhiyo xidhan oo gudahoodda ah.



Dhinaca kale C/raxmaan Cirro, waxa uu sheegay in haddii qof walba oo suuqa joogaa uu iska furanayo urur siyaasaddeed in aanay jirin wax ka hor joogsan karaya in qof kastoo suuqa iska joogaa inuu sheegto madaxweyne-nimo.

DAAWO: Khudbadii Uu Cirro U Jeediyay Taageereyaashiisa:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.