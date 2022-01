Shaqaalihii Ugu Wanaagsanaa 2021 Ee Haayadda Duulista Oo La Abaalmariyay

By admin

Hargaysa (HP): Munaasibad lagu abaalmarinayay shaqaalaha haayadda Duulista iyo Madaarrada Somaliland ayaa xalay lagu qabtay hoolka haayadda shaqaalaha dawladda ee magaaladda Hargaysa.



Xafladani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka sare ee Hay’adda Duulista oo uu hogaaminaayo Maareeyaha Guud Omar Abdilahi Aadan, Maareeye ku-xigeenka haayada duulista iyo Madaarada Somaliland Sharmaake Ismaaciil Idiris.





Wasiirrada wasaaradaha warfaafinta, isgaadhsiinta, gudoomiyaha Hay’adda shaqaalaha, gudoomiyaha maamul wanaaga, gudoomiyaha barakacayaasha qaranka shaqaale waynaha Hay’adda Duulista iyo marti sharaf kale

Ugu horrayn waxa munaasibada furay maareeye ku-xigeenka Hay’adda Duulista Sharmarke Ismacil Idris, oo sharaxay qaabka ay usoo xuleen shaqaalihii ugu shaqada wanaagsanaa sannadkii 2021.

Maareeyaha Guud Ee Hay’adda Duulista Omar Zayid, oo munaasibada marti loogu ahaa ayaa ka war bixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo martay Hay’adda Duulista 12 kii sano ee u danbeeyay oo uu xilal kala duwan ka soo qabtay.

Haayadaasi u ah shakhsiga ugu sareeya ee qaranka uga masuulka ah maamulka hawada JSL, maareeye Omar Zayid ayaa sheegay in waxqabadka Hay’adda Duulista ee sannadkan uu kor u kacay marka loo eego sannadkii ka horreeyay horumarin balaadhan laga sameeyay Madaarka Hargeysa.



Furitaankii Madaarka Caalamiga ah ee Berbera Madaarka Ceerigaabo oo dhawaan la dhamaystiri doono Madaarrada Boorame iyo Burco oo iyagana dhawaan dib u casriyayn iyo qalabayn lagu samayn doono.

Arrinta ugu muhiimsan oo Maareeyaha Hay’adda Duulista ka hadlay ayaa ahayd in haddii ALLE idmo qorshaha ugu wayn ee Hay’adda Duulista yahay sidii Somaliland hawadeeda si madax bannaan ugu maamulan lahayd.

Geesta kale waxa uu Maareeyuhu ugu bushaareeyay shaqaalaha Hay’adda Duulista Iyo Somaliland oo dhan ba in sannadkan la furi doono iskuulkii barashada culuumta duulimaadada ( Civil Aviation academy).





Ugu danbayntii waxa munaasibada hadalo mahadnaq iyo dhiirigelin ah kasoo jeediyay gudoomiyaha Hay’adda shaqaalaha wasiirrada wasaaradaha warfaafinta, isgaadhsiinta, xildhibaano, gudoomiyaha barakacayaasha qaranka, gudoomiyaha maamul wanaaga qaranka iyo masuuliyiinta kale.



