Shacbigeenii Sidanaa Loogu Bahdilay E-Visaha W/qoray Garyaqaan Yuusuf Biixi Talo-same

Saaka Aniga oo la yaaban maati badan oo aan kula kulmay madaarka Addis-ababa Polli International Airport, ayaa waxa kale oo aan la kulmay dadkan sawirka idiinka muuqda oo aanu isku rakaab ahayn oo sheekh iyo shariifba lahaa, qurbahana ka yimid islamarkaana aan markii horena wax shuruud ah lagu xidhin tigidhkooda, ayaa waxa dhacaday balse markii aanu hargaysa usoo baxayney ee gatekii ugu danbeeyey aanu diyaarada ka galaynay lagu qabatay oo dhinac layskugu ururiyay, iayadoo lawaydiiyay inay keenaan ogalaanshihii dal ku galka haragsa looga baahnaa E-Visaha, dhamaantayo waxaanu ku doodnay inaan hargaysa oo ay diyaaradu u socoto aan looga baahnayn E-Visa balse waanu marsiinwaynay sidaasana nalooga reebay oo waxay ku darsameen dadkii kale ee hore ugu xayirnaa madaarka
Kaaga darene waxaa xusuus mudan dadkaasi markay is yidhaahdeen goosta E-Visa Laftigiisaba nasiib daro, shaw lamaba helo oo laba cisho ayaa qofka hargaysa iminaya lasoo baadhaa, waaba checking heer caalami ah, oo waxaabaa lagu shaandheeyaa dadka ajaanibka ah iyo wufuuda somaliland, u socota halkaas oo midka aanay u ogalayn xukuumada Somalia aany siininaynin dal kugalka somaliland ee ay ula baxeen E-Visaha, halkaasina waxaa si wada jira loogu xadgudbay siyaasadii dublimaasiyadeed iyo karamadii qaranka JSL, iyo xuquuqdii shacbiga somaliland oo si maalinle ah loogu dulmiyay xuquuqdoodii, dulmigana mod dhaqaale iyo mid masayr qaranba maaha mid somali wada qabto ama ay kawada simantahay, balse waxay gaar u tahay shacbiga somaliland oo kaliya.
Waxa kale oo cajiib ah oo guud ahaan xeerarka caalamiga ah ee socdaalka iyo kuwo qaranka somaliland ka soo horjeeda, in qofka muwaadinka ah ay laba cashuurood oo hal adeeg ah oo Vise dal kugal ahi ay kuwada dhacaan sharcan wa caqlan waa wax xaaraan ah oo aan la aqbalikarin, waxaanay ka dhigantahay in somaliland iyo somaliaba ay u dhaqmayaan sidii maafiyada ama jabjadaha kaantaroolada haysan jiray, oo laba midna shacbigan may doorbidib xuquuqahooda iyo danahooga midna ugamay tanaasulin labadan lacagyaw ee is barnar socda ee dal ku galka wada ah, siiba somaliland diyaaradaha kumay khasbin inay joojiyaan maadama ay gacan ku haynta ay iyagu leeyihiin dhulka iyo cirkaba amnigoodna ay xukumaan, waxana xusid mudan in axdigii Chaneva Convention waxa uu rumaysan yahay in dhulka cida maamushaa ay hawadananmaamusho amni ahaan iyo badnaado duulimaad ahaanba.
Ugu danabyn waxaa cad in Talabadan tijaabadii 1aad iyo iskudaygoodiiba inay u hirgashay dawlada taagta daran ee xamar ka arimisaanay qorshanayaan sidaan xogo badan ku hayo inay ku xigto qorshaha talaabada 2aad oo ah, in somalia ay go,aamiso dhamaan duulimaadyada caalamiga ah oo dhani in ay somalia muqdisho iskugu yimaadaan, haragaysa iyo qayrkeedna laga dhigo duulimaadyo somalia gudaheeda ah, Domastic Flyts, oo somalia air line shacbigeena SL ay dib loogaga soo guro muqdisho, waxaana xaqiiq ah in ay soo gaba gaboobayso, duulimaadyada Addisaba iyo Dubia ee caalmaiga ku yimaada somaliland, inaguna waxaynu wali ku sii dawakhsanahay E-Visa waxanad dareemaysaa sida aanaynu ugu baraarugsanayn carqaladaha iyo khataraha loogu foogan yahay shacbiga somaliland iyo qaranimadiisaba markaas warba ma hayano shacbi iyo dawladba ee alle haynoo gargaaro doobir doobir doobir doobir aamin amiin
Waa Dal Burburay Dadkiisii.
Rabbi Tallo u Daa”
Yuusuf Biixi Talo-same