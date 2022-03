“Shacbiga waxaan u sheegayaa in doorashadda madaxtooyadu ku mudaysan tahay 13-ka November”…

Hargaysa (HP): Murashaxa kursiga madaxweyne ee xisbiga WADDANI C/raxmaan Cirro, ayaa guud ahaanba shacbi weynaha Somaliland ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan doorashadda madaxtooyadda oo ku mudaysan in la qabto 13-ka bisha November ee sanadkani 2022-ka.

Waxaanu sheegay in aanay jirin cid ku murmi karta wakhtigaasi, isla markaana ay doorashadaasi gelayaan Axsaabta Qaranka ee hadda jirta oo leh jiritaan qaanuuni oo sharci ah oo keliya.



C/raxmaan Cirro, waxa kaloo uu xusay in doorashada madaxtooyadu ay tahay doorashada keliya ee ay diyaar u yihiin Xeerkii lagu maamulayay, dhaqaalihii ku baxayay, iyo dhammaan farsamadii doorashadaa lagu qaban lahaa.

DAAWO: Hadalka C/raxmaan Cirro:



