Senatar Ted Cruz Oo ku tilmaamay Somaliland in ay Muhiim u Tahay Amniga Maraykanka ee Geeska Afrika

Senatar Ted Cruz, oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ee Maraykanka, ayaa si cad u iftiimiyey muhiimadda aan la dhayalsan karin ee Somaliland u leedahay danaha Maraykanka iyo amniga caalamka. Senatarka ayaa fagaare ka sheegay in Somaliland ay tahay saaxiib muhiim u ah amniga badda ee Maraykanka.
Wuxuu tilmaamay meesha ay Somaliland ku taallo oo ah Gacanka Cadmeed (Gulf of Aden) , oo ah marin ay maraan maraakiibta ugu badan adduunka, taasoo ka dhigaysa mid fure u ah ganacsiga iyo amniga marinka. Intaa waxaa dheer, Senatar Cruz wuxuu ammaannay kaalinta Somaliland ee la-dagaallanka argagixisada iyo burcad-badeedda.
Senatar Cruz ayaa carabka ku adkeeyay in Somaliland ay si cad ula safan tahay Mareykanka iyo xulufadiisa, isagoo xusay inay taageersan tahay dalalka ay ka mid yihiin Taiwan iyo Isr!!l. Waxaa intaas u dheer, wuxuu tilmaamay in Somaliland ay danaha Maraykanka la jaanqaadayso xilli uu Shiinuhu si gardarro ah u ballaadhinayo saameyntiisa gobolka Geeska Afrika.
Sidoo kale, Senatarku wuxuu shaaca ka qaaday in Somaliland ay Maraykanka u soo bandhigtay fursado culus oo ay ka mid yihiin heshiisyo saldhig milatari iyo shuraako macdanaha muhiimka ah .
Ugu dambayn, Cruz wuxuu carrabka ku adkeeyay in muhiimadda istiraatiijiyeed ee Somaliland ay caddaatay markii Xisbiga Shuuciga Shiinaha (CCP) ay cambaarayn degdeg ah ka soo saareen codsigii uu u diray Madaxweyne Trump ee ku saabsanaa in Maraykanku uu si rasmi ah u aqoonsado Somaliland.
Warbixintan ayaa muujinaysa cadaadiska sii kordhaya ee saaran Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka si ay dib u eegis ugu sameeyaan siyaasadda ay ka aaminsan yihiin xiriirka ay la leeyihiin Somaliland.