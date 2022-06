Saylici Oo Ka Warbixiyay Shir Ku Saabsanaa Abaaraha iyo Sicir-bararka

Hargaysa (HP): Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta shir-guddoomiyey shir ballaadhan oo ay yeesheen guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirrada Somaliland.

Kaas oo diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo ay kamid yihiin xaaladda Abaarta, Sicir-bararka waddanka ka jira iyo baahida loo qabo sidii maal-gashi loogu heli lahaa kheyraadka dabiiciga ah ee uu dalku leeyahay.





Madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo madaxweynaha kulanka ku wehelinayey, ayaa markii uu shirku dhammaaday ka warbixiyey waxyaabihii kulanku ku saabsanaa.

Waxaanu sheegay in xukuumaddu ka damqanayso culayska ay bulshada ku keentay sicir-bararka, abaarta iyo xaaladaha kale ee dalka ka jiraa, lana soo jeediyey in bulshada laga rabo isku tasho iyo diyaargarow buuxa oo xaaladdan adduunka oo dhan ka taagan ay saamaynteeda ugu diyaar garoobayaan.

Madaxweyne ku xigeenka oo sii wata hadalka ayaa sheegay in shirkaa lagu faaqiday sidii maal-gelin loogu heli lahaa Kheyraadka waddanka.



Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu xusay in Xukuumaddu dedaal weyn ku bixisay wax ka qabashada Sicir-barbarka, iyadoo dawladdu ay cashuurta ka dhaaftay Raashinka daruuriga ah 10%.

Madaxweyne-ku-xigeenku waxa uu dul istaagay muhiimadda ay leedahay in ilaha dakhli ee dalku leeyahay maal-gelin dhaqaale loo helo, xukuumad ahaanna ay taas dedaal badan gelin doonaan, soo talooyin m uhiim ah oo ay guddida dhaqaaluhu soo jeediyeenna si hufan loo dabbaqi doono.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.