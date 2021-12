C/raxmaan Saylici Oo Ka Warbixiyay Safarkiisii Imaaraadka iyo Hindiya

Hargaysa (HP): Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), oo safar muddo dhawr todobaad ah qaatay ugu maqnaa dalalka Hindiya iyo Imaaraadka Carrabta ayaa shalay dalka dib ugu soo laabtay.

Waxaanu sheegay C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici), in safarkaasi uu ku soo maray wadamadaasi uu noqday mid mdho dhalay, isla markaana uu guullo fara badan oo dhinacyo badan leh uu ka soo hooyay.





C/raxmaan Saylici, markii uu ka soo degay garroonka diyaaradaha magaaladda Hargaysa waxaa halkaa ku soo dhaweeyay xubno ka mida golaha wasiirrada, agaasimeyaal guud, siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga Kulmiye, iyo dadweyne kale.

Madaxweyne ku-xigeenka oo war fidiyeenka uga warbixiyay dulucda safarkiisa iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay ayaa ugu bushaareeyay bulshada Somaliland in mudadii uu ku sugnaa wadamada Imaaraadka iyo Hindiya in ay wax badani u soo qabsoomeen.



Waxaanu sheegay C/raxmaan Saylici, in mashaariicaha horumarineed ee uu la soo saxeexday madaxda dawladihii uu la soo kulmay in ay wax weyn ka tari doona baahiya horumar ee dalka.



C/raxmaan Saylici, waxa kaloo uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku inuu guulo la taaban karo ka gaadhay xidhiidhka caalamiga ah iyo saaxiibo cusub oo ay Somaliland yeelan doonto.

DAAWO: C/raxmaan Saylici Oo Arrimahaasi Faahfaahinaya:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.