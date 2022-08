Saraakiisha Xisbiga Tigray-ga oo Sheegay In TPLF Aanay Rabin Wadahadal Nabadeed

By Wararka Maanta

Addis Ababa (Hargeisa Press) – Saraakiisha xisbiga Tigray ee (TDP), ayaa sheegay in kooxda TPLF aanay rabin wadahadal nabadeed oo dhab ah oo lagu xaliyo dhibaatada dadka Tigrayga.

Saraakiishan ka tirsan xisbiga Tigray oo wareysi gaar ah siiyay Wakaalada Wararka Itoobiya ee ENA oo ku saabsan xaaladda dalka Itoobiya uu marayo, waxay uga mahadceliyeen sida ay dowladda uga go’an tahay in si nabad ah lagu xalliyo dhibaatooyinka ka jira Tigrayga.

Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee Xisbiga Dimuqraadiga Tigrayga Mulubirhan Haile, ayaa sheegay in wakhtigan Gobolka Tigreega uu ka jiro cadaadis ba’an oo ay ku hayso kooxda TPLF oo diiday rabitaanka shacabka Tigray-ga ee dhanka horumarka.

Inta kooxda TPLF ay jirto ayuu sheegay in aan la xalin doonin dhibaatada iyo dhibka haysta shacabka Tigrayga, wuxuuna intaas ku daray in TDP ay u dagaalami doonto sidii ay u joojin lahayd dhibaatada ay ku hayso shacabka Tigreega, bulshaduna ay tahay in ay halgan u gasho sidii ay u samayn lahayd ururo kala duwan.

Sababta ay TPLF u adeegsato geeddi socodkan nabada, waa in ay wakhti ku iibiso, ayuu yidhi, isaga oo intaa ku daray in marka dhinacan laga eego aanu wadahadal nabadeed la yeelan doonin kooxda TPLF.

Mulubirhan oo hadalkiisa sii wata, ayaa sheegay in iyaga (Kooxda TPLF) ay na siinayaan shaqo-guri-isaga oo isku dayaya in ay carqaladeeyaan dadaalka uu dalku ugu jiro xoojinta xidhiidhka dibadda.

Haddii TPLF ay lahaan lahayd hab-dhaqanka ah in dhibaatooyinka lagu xalliyo hannaan nabadeed, dagaal ma dhici lahayn, ayuu intaa ku daray.

Madaxa Xidhiidhka Dadweynaha ee Xisbiga Dimuqraadiga Tigrayga, ayaa xusay in kahor inta aanu dagaalku dhicin ay wadaadadii, hooyooyinkii iyo odayaashiiba u safreen magaalada Mekelle oo ay dawarsi u tageen, balse TPLF waligeed mawqifkeeda waxba kama bedelin.

“TPLF waa urur aan nabad ku noolaan karin. Xisbigu ma rumaysna in urur ku faana: “Guushayadu waxay la jirtaa muruqayada” inay noqon doonto mid dhab ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka hab nabadeed.

Nabadda ayaa aad muhiim u ah, gaar ahaan dadka Tigray-ga oo sannado badan ku noolaa dagaallo, ayuu yidhi, isagoo intaas ku daray “Uma maleyneyno inay jirto dhibaato aan lagu xallin karin hab nabadeed.”

Madaxa Waaxda Siyaasadda ee Xisbiga, Tesfaye Alemayehu, ayaa dhankiisa sheegay in kooxda Tigraygu ay u dhaqmayso in aanay danaynayn doorasho nabadeed; taas badalkeeda waxay isku dayaysaa inay Itoobiya ku ceebayso indhaha beesha caalamka iyadoo ku kacday waxyaabo aan loo baahnayn oo magaca wadahadalada nabada.

Sida laga soo xigtay Tesfaye, TPLF waa in ay marka hore raaligelin ka weydiisato dadka Tigrayga waxyeelada baaxada leh ee ay u geysatay ka hor inta ayna bilaabin wadahadal ay la galaan shacabka Itoobiya, mana aha in ay wax shuruud ah ku xidhaan.

“TPLF ma rabto doorashooyin nabadeed oo dhab ah. Waa in ay naga dhigaan kuwo aan badnayn,” ayuu yidhi, isaga oo intaa ku daray in TPLF ayna garanayn wax nabadeed; waa in la ciyaaro ciyaar siyaasadeed.

Waxa uu xusay in xisbigoodu uu taageersan yahay gogosha nabadeed ee ay xukuumaddu soo jeedisay, xukuumadduna ay tahay inay si taxadar leh u fuliso geeddi-socodka nabadda.

Sidoo kale, wuxuu sheegay in Kooxda TPLF ay tahay urur dagaal ku qaaday shacabka Tigray iyo gobolada la dariska ah.

Dhibaatada ay ku hayaan shacabka Tigray ayuu sheegay in ayna xalin karin koox budhcad ah, isagoo ku nuux-nuux saday in dhibaatada shacabka Tigray ay tahay in la joojiyo.

Saraakiisha, ayaa ku booriyay beesha caalamka inay kooxdan ku cadaadiyaan inay yimaadaan wadahadal nabadeed oo ay si dhow ula socdaan in gargaarka bini’aadantinimo uu si sax ah u gaadho dadka u baahan.