Salaadiinta Gobalka Awdal oo Hal Arrin Ka Digay

Boorama (Hargeisa Press) – Qaar ka mid ah Salaadiinta, Cuqaasha iyo Waxgaradka Gobalka Awdal, ayaa waxaa ay sheegeen in aanay cidna ka yeelan in ay wax u dhinto Nabedgalyada dalka.

Salaadiinta, Cuqaasha iyo Waxgaradka Gobalka Awdal, ayaa waxay sheegeen in loo baahanyahay in la ilaaliyo Nabedgalyada, waxaana ay intaasi ku dareen in ay ka soo hor jeedaan wax kasta oo wax loogu dhimayo xasiloonida dalka.

Mid ka mida Cuqaasha Gobalka Awdal, ayaa waxa uu farriin u diray Xisbiyadda, “Waxa aan leeyahay Nimanka Xisbiyada ku jira Umadda ha baabiinina, Somaliland way dhisantay way wanaagsantahay wax dawladnimo nagu dhaamaa ma jiraan, waxa aanu leenahay Nimanka Mucaaradka lagu sheegayo Nabedgalyada ha la ilaaliyo.”

Cuqaashii halkaa ka hadashay, ayaa waxa ay tilmaameen in ay ku baaqayaan ilaalinta Nabedgalyada, ”Cuqaashii Gobalka Awdal hadaanu nahay nabedgalyo ayaanu doonaynaa,Dagaal iyo isjiidjiid tamar looma hayo,waxa aanu leenahay Nabedgalyada hala ilaaliyo dagaal uma baahnin ayaanu leenahay”.

Sidoo kale, Cuqaashii halkaa ka hadashay, ayaa waxa uu sheegay in cidna aanay ka yeelan in ay Nabedgalyo daro abuurto, ”Cidna ka yeeli mayno Nabedgalyo darro,cida wada waanu ka soo horjeednaa Nabedgalyo darro.Ururada tobankii sanaba marbaa la furayay way gaadhay wakhtigoodii doorashadooda hala qabto Dastuurka hala raaco, in la furo Ururada waala sugayay Bari iyo Galbeedba,laakiin cida wax kale wada ee Nabedgalyada wax u dhimaysa Ninka Siyaasiga ahi yaanu Umadda jahwareerin”.