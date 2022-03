“Safarkii madaxweynuhu ku tegay Maraykanka guul ayaa laga gaadhay…”

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa sheegay in guul muuqata laga gaadhay safarkii ay madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisu dhawaan ku tegeen dalka Maraykanka.

Eng. Faysal Cali Waraabe, waxa uu tilmaamay in guusha laga gaadhay safarkaasi ay tahay iftiin inoo soo baxay oo ku yimid doorashooyinkii aynu qabsanay iyo bog-cadda uu ILLAAHAY SWT juquraafi ahaan ina siiyay.

Guddoomiyaha xisbiga UCID oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa kadib safar uu in muddo ah dalka dibadiisa ugu maqnaa waxa uu sheegay in safarkiisu uu isugu jiray laba qaybood oo kala ahaa mid nasasho iyo mid shaqo.

Waxaanu tilmaamay Eng. Faysal Cali Waraabe, in safarkiisaasi labadda qaybood isugu jiray in ay labadiiba guul ugu soo dhamaadeen.



Eng. Faysal Cali Waraabe, oo ka hadlayay safarkii weftiga madaxweyne Biixi, ee Maraykanka waxa uu sheegay inuu abuuray rejo muuqata.

Hase yeeshee natiijadda iyo guusha dhabta ah ee rejadaasi ay ku xidhan tahay in gudaheena aynu wanaajino iyo ilaalinta sharciga, iyo nabadgeliyadda.

DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Eng. Faysal:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.