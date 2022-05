“Sabab aanu inna Kaahin ula kulanaa meesha ma taallo anagu…”

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo ahaa in ay mucaaradku diideen in ay xukuumadda la kulmaan.

Kulankaasi ayuu wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, u jeedadiisa ku sheegay mid uu ku doonayay in ay iskula fahmaan hogaanka xisbiyadda mucaaradka ah iyo xukuumadu qabashadda mudaharaad ay mucaaradku ku baaqeen.

Hase yeeshee madaxda xisbiyadda mucaaradka ah ayaa ku gacan saydhay kulankaasi uu wasiirka daakhiligu ugu baaqay, taasoo keentay in wasiirka arrimaha guduhu soo saarro wareegto uu ku mamnuucayo qabashadda nooc kastoo mudaharaad ah.

Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, oo tallaabadaasi ka jawaabayay ayaa sheegay in mudaharaadka ay xisbiyadda mucaaradku ku baaqeen uu sharcigu ogol yahay, isla markaana ay dalabka mudaharaadkoodda dariiq sharci ah u mareen.

Sidaas darteedna looga baahan yahay xisbiyo ahaan in ay hayadaha amaanka ku shaqadda leh ogaysiiyaan, isla markaana haayadahaasi looga in wixii ay amniga ku adkaynayaan ay qaadaan.

Eng. Faysal Cali Waraabe, oo maanta u waramay idaacadda VOA ayaa ku dooday in aanay jirin sabab ay ula kulmaan wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed.

DHEGAYSO: Faysal Cali Waraabe Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.