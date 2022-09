Maayar D/Sheekh Oo Iska Difaacay Dhaliilo Uga Yimid Xildhibaan Guruuje

Hargaysa (HP): Maayarka degmadda Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa beeniyay eeddo uu dhawaan u jeediyay xildhibaan Axmed Nuur Guruuje, oo ka tirsan golaha Wakiiladda Somaliland oo sheegay in maayarka Sheekh uu ka codsaday in degmadda Sheekh lagu celiyo derejadda D.

Kadib kormeer ay dhawaan ku soo mareen degmadda Sheekh iyo meello kale xildhibaanadda guddi hoosaadka arrimaha bulshadda ee golaha Wakiiladda Somaliland oo uu hogaaminayay guddoomiyaha guddigaasi Axmed Nuur Guruuje.

Maayarka Sheekh ayaa wax ba kama jiraan ku tilmaamay arrinta uu sheegay xildhibaan Guruuje, isla markaana xiliga ay kormeerka ku soo mareen degmadda Sheekh, in maayarku uu hawlo shaqo ugu soo maqnaa caasimadda Hargaysa.

Waxaanu sheegay in xubnahaasi guddiga golaha Wakiiladu in qy Sheekh joogaan uu ku soo war geliyay maayar ku-xigeenkiisu, isla markaana uu ku amrqy in ay qaabilaan wixii xog iyo macluumaad ah ee ay u baahan yihiina qy siiyaan.

Maayarka Sheekh ayaa beeniyay inay is arkeen xildhibaan Guruuje, isla markaana uu ka dalbaday in degmadda derejadeedda loo celiyo D, taasina aanay ahayn ba wixii loo doortay.

Isagoona xusay in ay marar fara badan wasaaradda Arrimaha gudaha ka codsadeen in degmadda Sheekh derejadeedda loo dalacsiiyo B, iyadoo degmadu buuxisay dhamaanba shuruudihiu lagu dalacsiin lahaa.

Maayarka degmadda Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali, oo maanta u waramay wargeyska Dawan, isagoo ku sugan magaaladda Hargaysa oo uu hawlo shaqo u jooga, waxa uu been aan sal iyo raad toona lahayn ku tilmaamay warkaasi dhawaan ka soo yeedhay xildhibaan Guruuje.

Waxaanu yidhi, “Degmadda Sheekh, sanadkii 1972-kii ayay derejadda C qaadatay, muddo nus qarni ah ayaanay degmo ahayd. Afar shuruudood ayaa u ah in ay degmo derejadeedda ka gudubto, afartaa shuruudood na degmafda Sheekh way buuxisay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland sagaal jeer ayaanu codsi u qornay in degmadda Sheekh loo soo diro guddi soo qiimaysa. Golaha Wakiiladda laftiisa xildhibaanno ka soo baxay gobolka Saaxil waxay wasaaradda Arrimaha Gudaha ka dalbadeen in degmadda Sheekh loo diro guddi soo qiimaysa, si derejadda B loogu dalacsiiyo. Degmadda Sheekh, in aanu derejadda C ka dalacsiino maahee, in aanu hoos uga celino, qorshahayaga na maaha, wixii na loo doortayna maaha, in aanu derejadda degmadda hoos u celino. Arrintan la leeyahay maayarka Sheekh, maayar ku-xigeenka, iyo xoghayaha dawladda hoose ayaa yidhi derejadda ha loo celiyo C been caw weeyaan”.

“Xildhibaan Guruuje, maalin dhawayd ayuu yimid Sheekh, isaga iyo xubnaha guddi hoosaadka Arrimaha bulshadda ee golaha Wakiiladda, anigu na safar shaqo oo caasimadda Hargaysa ah ayaan ku soo maqnaa, iimay soo sheegin, ima na soo wargelin, ilama na soo xidhiidhin, in ay Sheekh imanayaan. Iyagoo degmadda Sheekh jooga ayuu maayar ku-xigeenku ii soo sheegay, xildhibaanka iyo guddiga uu hogaaminayay ina la joogaan. Qaabila ayaanan ku idhi, waana la qaabilay. Waxaanay ka wada hadleen arrimo khuseeya degmadda, nabad-geliyadeedda, iyo horumarkeedda. Laakiim, lagama wada hadal in degmadda derejadeedda loo celiyo C. Sabab aanu anagu arrintaa u soo jeedinaana ma ba jirto. Ninkan Guruuje, ee leh maayarka ayaa igu yidhi derejadda degmadda haloo celiyo C-na, isma naqaano, is manaanaan arag weligayo, xataa maanaan kulmin, in aan warbaahinta uun ka arko mooyee.

Meel aan kaga codsaday arrinta ah in degmadda Sheekh doonqyso in loo celiyo derejadda D, war sax ah maaha, ma na jiro, waana been cad”ayuu yidhi maayarka degmadda Sheekh.



Geesta kale maayarka degmadda Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali, oo aanu wax ka waydiinay warar sheegaya in ay dadweynaha degmadda Sheekh ku soo rogeen lacag dheeraad ah marka qashinka guryaha iyo meheradaha laga gurayo, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintaasi.

Waxaanu yidhi, “Dawladda hoose, shaqadeedda koowaad waa in ay bulshadda u addeegto, qashinka na ka gurto, ama ka ururiso, waana shaqadda loo doortay golaha degaanka. Markii hore hal gaadhi ayaa magaaladda qashinka ka guri jiray, markii aan xafiiska imid waxaan soo iibiyay laba gaadhi.

Si qashinka magaaladda looga wadda guro, oo looga nadiifiyo ayaanu ku soo rognay lacag yar oo addeeg ah, oo xaqul xashiish ah, oo 20,000 kun oo shillin ah, oo bishiiba mar laga qaadayo.

Cidii bixin kartaa na way bixisaa, cidii kale na lagumo qasbo, lagu ma an xidho. Markaa tan la leeyahay maalin kasta 20,000 kun ayaa dadka laga qaadaa waa been cad. Xeerka maaraynta qashinka ee dawladaha hoose ee xeer Lr. 17 na wuu ogol yahay oo waa caadi. Wuxuuna xeerkaasi sheegayaa in dawladaha hoose ee ay bulshadda ka qaadi karaan lacag xaqal xashiis ah, oo aan badnayn. Markaa dadka aan bixin 20,000 kun cidi ma waydiiso, lagu ma na qasbo, cid loo xidhayna ma jirto”.

Dhinaca kale Ismaaciil Xuseen Cali, waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay mudadii uu xilka hayay, iyo waxyaabaha u qorshaysan.

Waxaanu sheegay in mudadda uu joogay inuu degmadfa Sheekh ka hirgeliya mashaariic horumarineed oo kala duwan oo dhinaca arrimaha bulshadda ah.

Kuwaasoo ay ugu weyn tahay 4 MCH iyo 4 dugsi hoose oo ay dhiseen, gaadiid kala duwan oo ay dawladda hoose u soo iibiyeen, iyo arrimo kale.

Waxa kaloo uu xusay in dhinaca maamulka dawladda hoose ay wax badan ka bedeleen, sidoo kalena ay hadda gacanta ku hayaan qorshaha 5 sanno ee sida ay degmadda Sheekh u ekaanayso.

Ismaaciil Xuseen Cali, waxa kaloo uu tilmaamay in ay hirgeliyeen waddo 2KM, isla markaana ay u qorshaysan tahay in ay bisha soo socota magaaladda ka bilaabaan Waddo Roog ah, oo casri ah oo dhererkeedu dhan yahay 2KM.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.

Xigasho: Wargeska Dawan.