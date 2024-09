Qiimaha caymiska ee marin-biyoodka Badda Cas oo kor u kacay

Xuutiyiinta Iran ay taageerto, ayaa markii ugu horeysay bilaabay diyaaradaha aan duuliyeha lahayn iyo gantaalo ay ku garaacayaan marin biyoodka bishii November. Waxayna tallaabada weerarada ku tilmaameen inay hiil u yihiin xasuuqa ay Israel ku hayso shacabka Falastiiniyiinta ee dagaalka u dhaxeeya Israa’iil iyo Xamaas ee Marinka Qaza.

In ka badan 70 weerar ayay Xuutiyiintu ku quusiyeen laba markab, mid kalena way qabsadeen, waxaanay dileen ugu yaraan saddex badmaax ah.

Ilaha warshadaha, oo ka hadlaya xaalad aan la magacaabin, ayaa sheegay in kharashaadka dheeraadka ah ee khatarta dagaalka, oo la bixiyo marka maraakiibtu maraan Badda Cas, laga soo xigtay ilaa 2 boqolkiiba qiimaha markabka 0.7 boqolkiiba bilawgii Sebtembar iyo ka dib weerarkii lagu qaaday Markabka Sounion ee laga lahaa Giriiga, kaas oo gubanayay muddo toddobaadyo ah.

“Wakhtigan xaadirka ah, waxaan aragnaa qiimaha qaaliga ah ilaa 2 boqolkiiba qiimaha markabka hal mar oo badda cas ah iyada oo ay jirto rabitaanka cuntada caymisku isbedbedesho,” ayay tidhi Louise Nevill oo ah madaxa sare ee UK ee badda, xamuulka iyo saadka.

Xuutiyiintu waxay sheegeen inay weerari doonaan maraakiibta xidhiidhka la leh UK, Mareykanka ama ay ku soo xidhaan dekedaha Israel, inkasta oo maraakiib kale ay ku jireen xariiqda rasaasta, taasoo khataro iyo kharashaadba ku sii kordhinaysa.

“Qaar badan oo ka mid ah caymisyada yaryar ayaan hadda diyaar u ahayn inay qoraan caymiska dagaalka Badda Cas,” ayuu yidhi David Smith, madaxa badda ee dilaaliinta caymiska McGill iyo Partners.

“Waa markii ugu horeysay ee aan arko kuwa wax qoraya oo kaliya oo leh maya.”

Ilaha warshadaha caymiska, ayaa sheegay in weli ay jiraan qaar dabooli kara laakiin kharashaadka ayaa kor u kacay.

“Waxaa jira xulasho badan oo ay leeyihiin kuwa weli doonaya inay qoraan maraakiibta,” ilo qoraal ah ayaa yidhi, isagoo soo jeedinaya caymisyadu inay sii kordhayaan taxaddar iyo xulasho.

“Maraakiibta laga yaabo in la weeraro ayaa hadda la halgamaya sidii ay gabaad u heli lahaayeen.”

Markabka MV Sounion oo laga leeyahay dalka Giriiga, isla-markaana sita calanka dalkaa, ayaa siday ilaa hal milyan oo foosto oo shidaalka caydhiin ah, wallow sida laga soo xigtay saraakiisha Gaadiidka Baddaha ay shaqaalihii la socday ka goosteen kadib markii ay masiibadu haleeshay Markabka ee ay Xuutiyiintu la beegsadeen gantaalo ay ku soo rideen 21 August.

Dagaalyahanada Yemen ee Xuutiyiinta, ayaa markii dambe qarxiyay Markabka, iyagoo adeegsanaya waxyaabaha qarxa ee ay saarnaayeen, waxaana ka dhashay dab badan oo ka holcay dusha sare ee Markabka.

Mareykanka, ayaa ka digay in daadashada shidaalka ee Biyaha Badda oo uu sababo Markabka Sounion, waxayna ku tilmaameen in khatartu noqon karto mid afar jeer ka badan masiibadii loo bixiyay Exxon Valdez ee 24 March 1989. Dhacdadaas oo lagu arkay in masiibadu gaadhay 2,100km (1,300 mayl) oo sababtay in xeebta Alaska ee gobolka Mareykanka laga arkay inay wasakhaysay Biyaha kaddib markii Markab shidaal oo siday 11 milyan oo galaan ku caariday xeebbaha Alaska.

Hawlgalka ciidamada Midowga Yurub ee gobolka, ayaa soo bandhigay sawirrada markabka booyada ah, oo weli dab ka holcayo xagga sare ku dhawaad ​​laba toddobaad kadib weerarka Xuutiyiinta ee 21 August.

Howlgalka ciidamada badda ee Midowga Yurub ee ku sugan badda cas, ayaa sheegay in shirkaddaha gaarka loo leeyahay ay joojiyeen isku daygii ay ku doonayeen in ay ku badbaadiyaan markabka shidaalka oo gubanaya, taas oo ay ku sababeeyeen in xaaladdu aannay ahayn mid ammaan ah.