Qaraxyo Lagu Hoobtay Oo Ka Dhacay Muqdisho iyo Khasaaraha Ka Dhashay

Muqisho (HP): Ku dhawaad labaatan ruux ayaa ku geeriyooday ilaa kontomeeyana way ku dhaawacmeen laba qarax oo is xig-xigay oo maanta gelinkii danbe ka dhacay magaaladda Muqdisho.

Qaraxa hore ayaa lala eegtay dayrka xarunta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo ku taalla agagaarka isgoyska Soobe, halka qaraxa labaad na isla aagaasi uu ka dhacay daqiiqado ka dib qaraxa hore.



Qaraxyadan waxaa lagu fuliyay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kuwaasoo midka hore lala eegtay dayrka wasaaradda waxbarashada.

Goobta ay qaraxyadu ka dhaceen ee isgoyska Soobe, ayaa ah meel inta badan mashquul badan, halkaasoo xiliga uu qaraxu ka dhacay oo suuq ganacsiyo kala duwani ku yaalaan ah ayay si weyn uga dukaamaysanayeen dadweyne fara badan.

Waxaana qaraxyadaasi ku geeriyooday dad fara badan oo ay ku jireen masuuliyiin dawladeed, weriyeyaal, dad shacab ah oo saarnaa baabuurta dadweynaha oo marayay aaga isgoyska Soobe ee ay qaraxyadu ka dhaceen.



Weriye Maxamed Ciise Koonaa, oo ka tirsanaa weriyayaasha magaalada Muqdisho ka hawl gala iyo taliyihii saldhigga degmada Hodan Xuseen Cadceed, ayaa la xaqiijiyay inay ka mid yihiin dad ku geeriyooday qaraxyo maanta lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.

Qaraxyadan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay weriye Cabdiqaadir Ok oo ka tirsan idaacadda VOA Somali iyo dad kale oo aan xogtooda weli la shaacin.

Khasaaraha dhimashada ayaa si kordhaya, iyadoo ay jiraan dad badan oo isugu jira shacab, askar iyo masuuliyiin dawladdeed oo ku geeriyooday qaraxyadan, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.

Booliiska Soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxyo maanta ka dhacay magaaladda Muqdisho, ayaa sheegay in ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxyadan.

Geesta kale weeraradan ayaa ku soo beegmay xilli maanta ay wasaaradaha arrimaha diinta iyo awqaafta ee dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ay soo saareen fadwo lagu taageeray dagaalka Al-shabaab.



Waxyaabaha sida weyn baraha xidhiidhka bulshadda ee Internet-ka aadka loogu hadal hayay waxaa ka mid ah muuqaal laga soo duubqy ilmo yar oo la sheegay in hooyadii dhashay ay qaraxyadda ku geeriyootay.

DAAWO: Muuqaalka Ilmahaa yar laga soo duubay:



Dhinaca kale, weerkan ayaa imanaya iyadoo maanta uu Muqdisho ku soo gabagaboobay shir looga hadlayay arrimaha xagjirka, kaasi oo gunaanadkiisa la isku raacay in Al-Shabaab loogu yeedho ‘Khawaarij’.



Shirkaasi waxaa soo xidhay Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, waxaana ku sugnaa madaxda maamul goboleedyada.

Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa dhaliilay fejignaanta amniga ee dawladda, gaar ahaan magaalada Muqdisho, xilli Al-Shabaab cadaadis miltari looga hayo gobollada dhexe.

DAAWO: Afhayeenka booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qaraxyadii Muqdisho:

Sidoo kale weriye goob joog ka ahaa markii uu dhacayay qaraxa labaad ayaa ka sheekeeyay wixii uu arkayay.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.