Qarax Miino Oo Ka Dhacay Deegaanka Dharkayn Geeyo Ee Gobolka Sool

Laascaanood(HP): Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax Miino oo ka dhacay deegaanka Dharkayn Geeyo ee Koonfurta gobolka Sool.

Qaraxan Miino ayaa sababay dhaawaca dad rayid ah, waxa sidoo kale qaraxan khasaare kasoo gaadhey hal gaadhi.

Waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan carruur ah, kuwasoo miinadu ku qaraxday kadib markii ay carruurta ku dhaawacantay ay ku ciyaartay goobta ay ku aasnayd, isla markaana uu gaadhiga khasaaruhu kasoo gaadhey dulmaray.

Guddoomiyaha Deegaanka Dharkayn Geeyo Ismaaciil Axmed Ismaaciil, oo uu weheliyo xubin ka mid ah golaha deegaanka degmada Laascaanood oo dhacdadan ka hadlay ayaa tilmaamay in wakhtigan ay degmada Dharkayn Geeyo ka jirto abaar baahsan.

Taasoo saamayn ku yeelatay dadkii iyo duunyadii deegaankaas, waxa uu sidoo kale Guddoomiyaha degmadaasi tilmaamay in xaaladda abaareed ay degmadaas u dheer tahay miino faro baas ku haysa nolosha dadka deegaankaas ku nool, taas oo hore u sahayatay dad badan.

Guddoomiyaha Degmada Dharkayn Geeyo waxa uu sheegay in ay Miinadani sidoo kale sababtay dhawaaca dhawr iyo toban qof iyo burburka hanti badan.

Waxaanu tilmaamay in dhinaca xuduudka iyo magaaladda dhexdeedaba in miinadu ay kaga jirto magaaladda Dharkayn Geeyo.



Geesta kale guddoomiyaha degmada Dharkayn Geeyo ee gobolka Sool Ismaaciil Axmed Ismaaciil, waxa uu ka codsaday Xukuumadda Somaliland iyo Hay’adda Miino Baadhistaba in gacan laga gaysto sidii miinooyinka looga saari lahaa deegaankaas, isaga oo cadeeyey in ay sannad walba dad waxyeesho miinadaasi.

