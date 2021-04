Qarax Ismiidaamin Ah oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho

By Wararka Maanta

Muqdisho (Hargeisa Press) – Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay afar kalana way ku dhaawacantay weerar isqarxin ah oo ka dhacay mukhaayad ku taalla magaalada Muqdisho caawa fiidkii.

Qaraxa ayaa ka dhacay mukhaayad shaaha lagu cabbo oo ku taalla degmada Shingaani.

Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiq Cali Aadan ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiray will yar oo saqiir ah iyo qofkii is qarxiyay isagoo adeegsanaya jaakad.

Goobta qaraxu ka dhacay ayaa u dhoweyd wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha iyo saldhig boolis.

Qaraxan ayaa imanaya iyadoo uu soo xidhmay shirkii hordhaca ahaa ee ay lahaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta ka dhacay xerada Afisyooni ee Muqdisho.