Odoroska Miisaaniyadda 2022-ka Oo Loo Gudbiyay Golaha Wakiiladda

Hargaysa (HP): Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somaliland ayaa maanta u gudbisay golaha Wakiiladda odorska miisaaniyadda dawladda ee sannadka 2022-ka.



Waxaana fadhigii maanta ee golahaasi xildhibaanadda loogu qaybiyay odoroska miisaaniyad sanadeedka 2022-ka ee dawladda dhexe iyo ka dawladaha hoose iyo haayadaha madaxa banaan, taasoo ka koobnayd laba buug.

Fadhiga maanta oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi C/rasaaq Khaliif Axmed, ayay xildhaanadu waxay su’aallo arrimaha miisaaniyadda la xidhiidha ka waydiiyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, oo ay wehelinayeen agaasimaha guud ee wasaaradaasi iyo masuuliyiin kale oo fadhigaasi joogay.





Miisaaniyadda dawladda dhexe ee sannadka 2022-ka waxay dhan tahay Slsh.2, 410 (Laba Tirillion, afar boqol iyo billion).

Waxaanay miisaaniyadii sanadkan sii dhamaanaya ee 2021-ka dheer tahay 11%. Marka lagu daro miisaaniyadda dawladda hoose oo dhan slsh5,29b, iyo miisaaniyada hay’adaha madax banana oo dhan slsh2,77b iyo mashaariicda aynu xogtooda hayno ee hay’aduhu maal-geliyaan oo dhan slsh2,32b, waxay miisaaniyadda 2022 wadarahaan tahay Slsh 3,447b taasoo miisaaniyaddi 2021 ka badan 17%.

DAAWO: Wasiirka Maaliyadda oo faahfaahin ka Bixinaya:







Wasiirka maaliyadda Somaliland waxa uu sheegay in miisaaniyada 2022 ay hogaaminayaan siyaasado iyo himilooyin ay ka mid yihiin:

1. Isu dheelitirka dakhliga iyo kharashka (Balanced Budget).

2. Xakamaynta sicir bararka

3. Ilaalinta qiimaha shillinka

4. Xoojinta amniga

5. Qabashada biyaha roobka

6. Ku talo galka abaaraha

7. Kor u qaadida adeegyada caafimaadka iyo wax barashada

8. Dhiiri gelinta wax soo saarka

9. Ilaalinta deegaanka

10. Xoojinta raadinta ictiraafka

11. Dhismaha Kaabyaasha

12. Qabashada doorashooyinka

Dhinaca kale Miisaaniyadda 2022-ka iyo Cashuuraha

Iyada oo la tixgelinaayo duruufaha adag ee ka dhashay safmarka COVID19, waxba laguma darin cashuuraha-berriga oo ay ka mid yihiin cashuurta macaashal-macaashka (10%), cashuurta daaraha ama kirooyinka (6%), cashuurta mushahaarooyinka (6%), iyo cashuurta iibka(5%).

Dhinaca Kastamada:

1. Maciishadda lagama maarmaanka ah sida daqiiqda, bariiska, iyo sonkorta waxaa lagu talo galay in laga dhimo 10% lixda bilood ee hore ee Jan-June sannadka 2022.

2. Isla markaa waxaa lagu talo galay in cashuur dhaaf loo sameeyo calafka xoolaha, ka debeda laga keeno iyo ka wadanka kasoo baxaba.

3. Waxaa Iyana slsh300/kg loo saaray qaadka mashruuca daaweynta cudurada maskaxda ama dhimirka, halka imminka loo gooyo slsh200/kg.

4. Annaka oo raacayna xeerka dakhliga guud iyo cashuuraha 72/2016 waxaa noo qorshaysan in aanu ilaalino beeraladyna xiliga dalagu u soo go’o; isla markaana aanu dhaqan gelino cashuurta xakamaynta.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.