Nuxurka Kulan Ay Yeesheen Xisbiyadda iyo Guddida Doorashooyinka

Hargaysa (HP): Komishanka Doorashooyinka Qaranka (KDQ) ayaa maanta kulan muhiim ah la qaatay madaxda saddexda xisbi Qaran ee Somaliland.

Kulankaasi ayaa ujeedadiisu ahayad in KDQ ku soo bandhigo qorshaha iyo jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha oo la filaayo dhawaan in dalka laga bilaabo.

KDQ ayaa xisbiyada la wadaagay qorshaha diiwaangelinta iyo jadwalka shaqo, xisbiyada ayaa iyaguna dhinacooda soo dhaweeyey qorshaha diiwaangelinta iyo shaqooyinka diyaar garowga ee KDQ-ku wado.

Waxaana la sheegay in kulankaasi uu ku soo dhammaaday is afagarad iyo in si wada jir ah looga wada shaqeeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha.

“Waxaa lagu heshiiyay in diwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabanto, iyada oo labada bilood ee hore la geli doono.

Sida ku cad jadwalka ay guddida doorashooyinku bixiyeen uu noqon doono diyaar garowgii halka diwaangelintuna ay ka bilaabmi doonto bisha shanaad, isla markaana kaadh qaadhashadu ay ku soo dhammaan doonto bisha toddobaad.

Markaa nuxurku intaas uun buu ahaa” sidaasi waxaa yidhi xoghayaha warfaafinta ee xisbiga UCID Yuusuf Keyse Cabdillaahi, oo warbaahinta uga warbixiyay u jeedadda kulankaasi.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.

