Nabadda waa Hantida Qaaliga ah ee Aynu Wada Leehanahey ​W/Q: Mohamed Farah Tahar

Hordhac: Nabaddu Maaha Xulasho, Waa Nolol
Nabadda maaha kaliya inaan la dagaallamin. Waa xaaladmaskaxeed iyo mid bulsho oo u oggolaanaysa qof walba inuu kunoolaado nolol sharaf leh, horumar leh, cabsi iyo walwal la’aan.
Bulsho ahaan, annaga oo ah dadka reer Somaliland, waxaan siqoto dheer u fahannay qiimaha Nabadda. Waxaan ku aragnayindhaheenna burburka iyo dhibaatada colaaddu keento. Sidaadarteed, Nabaddu waa Maalgashiga ugu weyn ee aan wadaleenahay.
Maxay tahay Muhiimadda Nabadda?
Nabadda waa tiirka ay ku istaagaan dhammaan guulaha kale. Iyada la’aanteed:
📝 Xasuus: “Nabadda waa Hantida kaliya ee marka la iibsado lagu helo qiimo jaban, laakiin marka la waayo laguwaayo wax kasta.”
Yaa Masuul Ka Ah Nabadda? DoorkaCuqaasha iyo Bulshada
Inkastoo dawladdu mas’uul ka tahay amniga, Nabaddadhabta ahi waxay ka timaadaa heshiiska bulshada ee hoose. Qof kasta oo Muwaadin ah ayaa mas’uul ka ah Nabad-ilaalinta.
Doorka Cuqaasha iyo Odayaasha
Cuqaasha iyo odayaasha dhaqanku waaDhexdhexaadiyayaasha ugu muhiimsan. Waxay xaliyaankhilaafaadka ka hor intaysan noqon colaad weyn. Waa in ay sii wadaan:
Doorka Dhalinyarada
Dhalinyaradu waa matoorka bulshada. Waa in ay noqdaandifaacayaasha Koowaad ee nabadda:
Sidee Ayaan u Ilaalinnaa Nabaddan Maanta?
Ilaalinta Nabadda waxay u baahan tahay shaqo joogto ah oo ku dhisan mabaadi’da:
Duco iyo Dardaaran
Walaalayaal Nabadda aan haysanno waa mid aan kugaarnay dhib, allabari iyo dulqaad badan. Waa hantidakaliya ee sharafteenna iyo mustaqbalkeennu ku xiranyahay.
Aan u isticmaalno Qaranimadeenna inaan ku dhisno BulshoIsku Kalsoon, Cadaalad u Dhexeysa iyo Horumar Waara.
Ilaahayow, Nabadgelyada iyo Xasiloonida inoo daa, Fitnada iyo Colaadda naga fogee, dalkeenna iyo dadkeennabarakee. Aamiin.
W/Q: Mohamed Farah Tahar
Aqoonyahan Ka mid ah Cuqaasha Gobolka Maroodijeex