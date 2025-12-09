Nabadda waa Hantida Qaaliga ah ee Aynu Wada Leehanahey ​W/Q: Mohamed Farah Tahar

Hordhac: Nabaddu Maaha Xulasho, Waa Nolol

Nabadda maaha kaliya inaan la dagaallamin. Waa xaaladmaskaxeed iyo mid bulsho oo u oggolaanaysa qof walba inuu kunoolaado nolol sharaf leh, horumar leh, cabsi iyo walwal la’aan.

Bulsho ahaan, annaga oo ah dadka reer Somaliland, waxaan siqoto dheer u fahannay qiimaha Nabadda. Waxaan ku aragnayindhaheenna burburka iyo dhibaatada colaaddu keento. Sidaadarteed, Nabaddu waa Maalgashiga ugu weyn ee aan wadaleenahay.

Maxay tahay Muhiimadda Nabadda?

Nabadda waa tiirka ay ku istaagaan dhammaan guulaha kale. Iyada la’aanteed:

Horumarku Ma Jiro: Ma jiro waxbarasho, caafimaad amaganacsi suurtagal ah. Dhaqaaluhu wuxuu ku kobcaa ookeliya meel xasilloon.
Cadaaladdu Ma Shaqeyso: Colaaddu waxay keentaa eexiyo xadgudub, halka nabadda ay abuurto jawi uu Sharciguka shaqeyn karo si siman.
Amniga Ma Jiro: Nabaddu waxay hubisaa in Hooyooyinka, Dhalinyarada iyo Carruurtu ay si nabadgelyo ah u seexdaanuna toosaan.
Qaranimo Ma Jirto: Qaranimadu waxay ku dhisantaa is-aaminaad beeleed iyo iskaashi; taasi waxay ku timaadaakeliya Nabad Waarta.

📝 Xasuus: Nabadda waa Hantida kaliya ee marka la iibsado lagu helo qiimo jaban, laakiin marka la waayo laguwaayo wax kasta.”

Yaa Masuul Ka Ah Nabadda? DoorkaCuqaasha iyo Bulshada

Inkastoo dawladdu mas’uul ka tahay amniga, Nabaddadhabta ahi waxay ka timaadaa heshiiska bulshada ee hoose. Qof kasta oo Muwaadin ah ayaa mas’uul ka ah Nabad-ilaalinta.

Doorka Cuqaasha iyo Odayaasha

Cuqaasha iyo odayaasha dhaqanku waaDhexdhexaadiyayaasha ugu muhiimsan. Waxay xaliyaankhilaafaadka ka hor intaysan noqon colaad weyn. Waa in ay sii wadaan:

o Garnaqsiga Cadaaladda: In aan la eexan beel amaqof toona, lana xaliyo muran kasta.
o Difaaca Midnimada: In la xoojiyo walaalnimadabeelaha, laguna dhiirigeliyo isku-darka.

Doorka Dhalinyarada

Dhalinyaradu waa matoorka bulshada. Waa in ay noqdaandifaacayaasha Koowaad ee nabadda:

o Ka Fogaanshaha Fitnada: In ay ka fogaadaan faafintahadallada qabyaaladda iyo colaadda ee barahabulshada.
o U Ololaynta Horumarka: In awooddooda ay u isticmaalaan aqoon, ganacsi iyo dhisid, maahaburburin.

Sidee Ayaan u Ilaalinnaa Nabaddan Maanta?

Ilaalinta Nabadda waxay u baahan tahay shaqo joogto ah oo ku dhisan mabaadi’da:

5. Xoojinta Cadaaladda: Meesha ay cadaaladdu kamaqan tahay, waxaa timaada cabasho, taasina waxay dhalisaa colaad. Waa in la hubiyaa in Sharcigu sisiman ula dhaqmo qof walba.
6. Ka Hortagga Fitnada: Marka aad aragto qof iskudayaya inuu qabyaalad ama nacayb ku faafiyo, waainaad Si Cad u Diiddaa ficilladaas. Nabaddu waxay u baahan tahay dad ku dhiirran in ay runta sheegaan.
7. Wada-tashiga Dhexdhexaadka Ah: Khilaafku waalama huraan, laakiin xalku waa inuu ahaadaa MiiskaWadahadalka, maaha Awood Ciidan ama Qori.

Duco iyo Dardaaran

Walaalayaal Nabadda aan haysanno waa mid aan kugaarnay dhib, allabari iyo dulqaad badan. Waa hantidakaliya ee sharafteenna iyo mustaqbalkeennu ku xiranyahay.

Aan u isticmaalno Qaranimadeenna inaan ku dhisno BulshoIsku Kalsoon, Cadaalad u Dhexeysa iyo Horumar Waara.

Ilaahayow, Nabadgelyada iyo Xasiloonida inoo daa, Fitnada iyo Colaadda naga fogee, dalkeenna iyo dadkeennabarakee. Aamiin.

W/Q: Mohamed Farah Tahar 

Aqoonyahan Ka mid ah Cuqaasha Gobolka Maroodijeex

