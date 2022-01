“Muuse wuxuu doonayaa in uu Somaliland Jeel ka dhigo”…

Burco (HP): Murashaxa kursiga madaxweyne-nimo ee xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, inuu doonayo in dalka uu ka dhigo xabsi uu dadkoo dhan ku wada xidh-xidho.

Waxaanu sheegay in madaxweyne Biixi, aanu xataa u dul qaadanaynin hadii ruux dumar ah oo yar ay Facebook ku qorta wax isaga dhaliil ku ah inuu odhanayo ha la soo xidho.

Tallaabadaasi oo uu ku tilmaamay mid ka dhigan inuu madaxweyne Muuse Biixi, doonayo in dadka Somaliland oo dhan la soo wada xidh-xidho.

Murashax C/raxmaan Maxamed C/laahi (Cirro), waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeedinayay kadb kulan uu maanta magaaladda Burco kula yeeshay odayaasha, waxgaradka iyo dhalinyaradda beesha Barriga Burco.



Geesta kale C/raxmaan Cirro, waxa uu ka hadlay qorshaha uu doonayo inuu dalka ku hogaamiyo haddii uu ku guulaysto madaxweyne-nimadda, waxaanu sheegay inuu isbedel cadaalad ku dhisan samayn doono.

Taasoo ay ba ugu horayso inuu hadaba xisbigiisa WADDANI dhexdiisa ka sameeyay, isla markaana uu guddoomiyaha xisbigaasi ku wareejiyay siyaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan, oo ka soo jeedda beesha Barriga Burco ee uu maanta la shirayay Cirro.

Murashax C/raxmaan Cirro, ayaa ka codsaday waxgaradka iyo odayaasha beesha Barriga Burco in taageeraan, maadaama oo ay noqonayaan beeshii u horaysay ee uu cod waydiisto.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.