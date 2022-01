“Muuse marka uu Gabiley iyo Berbera tego wuu iloobaa inuu madaxweyne yahay”…

Hargaysa (Hargeisa Press): Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa dhaliilo culus iyo han jabaad u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadiisa ba.

Waxaanu Eng. Faysal, wacad ku maray in haddii uu madaxweyne Biixi uu doorashadda madaxtooyadda wakhtigeedda ku qaban waayo in aanu hal habeen madaxweyne sii ahaan doonin, isla markaana ay noqonayaan laba nin oo siman.



Guddoomiyaha UCID oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta dhexe ee xisbigiisa ee magaaladda Hargaysa ayaa sidoo kale madaxweyne Biixi ku eedeeyay in haddii uu soo bandhigi lahaa ama soo qori lahaa waxyaabo ay Muuse Biixi ku wada hadleen xiligii jabhadii Col. Caarre, in aanay Somaliland wada joogteen maanta.

Eng. Faysal Cali Waraabe, waxa kaloo uu sheegay in Muuse Biixi, marka uu Gabiley iyo Berbera tego inuu iskaba ilaawo inuu madaxweyne yahay, isla markaana uu u dhaqmo sidii caaqil deegaankiisii booqday.



DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Guddoomiyaha UCID:

