Muqdisho: Xukuumadda Oo Ka Jawaabtay Dhaliishii Farmaajo U Jeediyay Rooble

Muqdisho (HP): Xukuumadda raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka jawaabtay war qoraal ah oo uu xalay soo saaray madaxweyne Maxamed C/laahi Faraamjo, oo uu dhaliilo ugu jeediyay raysal wasaaraha.

Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Al-Cadaala, oo isla xalay b aka jawaabay eedahaasi Farmaajo, ayaa sheegay inuu madaxweyne Farmaajo, ku kacay dacaayado iyo aflagaaddo lagu sumcad dilayo Ra’iisul Wasaaraha dalka.

Loo na deegsanayo saraakiil iyo xafiisyo dawladeed, arrintaasi oo ku tilmaamay in ay tahay waa wax laga xumaado oo looga gol leeyahay xagal daacinta doorashooyinka uu hormuudka u yahay.

Wasiir Al-Cadaala, waxa uu intaas raaciyay in dhaqammada noocan ahi aanay marnaba kama weecin doonaan Ra’iisul Wasaaruhu ka miro dhalinta yoolka ah in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo la isla oggol yahay.

