Muqdisho: Mucaaradka iyo Xukuumadda Oo Heshiis Gaadhay

Muqdisho (HP): Waxaa qodobo is af-garad ah laga soo saaray shir saacado badan qaatay oo Hotel Decale ee magaalada Muqdisho uga soconayay raysal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo midawga musharixiinta.

Shirkaasi ayaa lagu lafa-guray arrimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin sidii xal loogu heli lahaa xaaladda siyaasadeed ee mudooyinkan taagan.

Waxaana gebagabdii shirkaasi laga soo saaray lix qodob oo lagu heshiiyay, kuwaasoo ay ka mid tahay in dib loo dhigo dibadbax lagu waday in maalita Barri ah mucaaradku ku qabsadaan fagaaraha Daljirka Dahsoon ee magaaladda Muqdisho.

Waxyaabihii shirkaasi lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa rebshadihii ka dhashay mudaharaadkii 19-kii bishan ay magaaladda Muqdisho ka dhigeen hogaanka midawga murashaxiinta.

Iyadoo dhinaca kalana xukuumaddu sheegtay in ay ka xun tahay wixii dhacay 19kii bishan, isla markaana loo saarayo guddi arrintaa soo baadha.

Waxa kaloo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in la sii anba-qaado kulamada xalka loogu raadinayo sidii ay dalka uga dhici laheyn doorasho wadar ogol ah oo dhinacyada oo dhan ku qanacsan yihiin.

Qodobadda Heshiiska La Gaadhay:

Dhinaca kale shirkaasi oo uu hogaaminayay raysal wasaaraha Soomaaliya waxaa ka qayb galay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadda Shir Shabeele iyo Koonfur Galbeed.

Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, oo gebagabadii shirkaasi ka hadlay ayaa heshiiska la gaadhay ku tilmaamay tallaabo hore loo qaaday.

Waxaanu sheegay In bini’aadamku uu wax ku kala aragti duwanaado, in ay aas aas u tahay dawladnimadda. In dadka Soomaaliyeed ay arkaan dawlad u dabacsan oo u damqanaysa.

Shariif, waxa uu xusay in murashaxiintu in ay doonayeen in ay helaan waxyaabaha dastuurku u saamaxayo, iyadoo ay xaq u leeyihiin haddii ay jiraan waxyaabo ay saluug ka qabaan in ay mudaharaad nabad ah samayn karaan.

Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa isna soo dhaweeyay heshiiska laga gaadhay oo uu ku tilmaamay mid muujinaya tallaabo hore loo qaaday, isla markaana muhiim u ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.

Kulankaasi waxaa hogaaminayay raysal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, hadal uu halkaas ka jeediyayna waxa uu sheegay in qabashadda mudaharaad nabadeed ay tahay waajib dastuuri ah.

Waxa kaloo uu raysal wasaaruhu ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo siday ay xukuumad ahaan uga go’an tahay sidii ay shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen in doorashadu ay ku dhicdo si nabad ah. Isagoona ka codsaday in xukuumadda lagu garab istaago.

Raysal wasaaruhu waxa kaloo uu sheegay in xaalado adag ay wadanka ka taagan yihiin oo uu ka mid yahay xanuunka Coronavirus.

Kaasoo loo baahan yahay in aan gacmaha is qabsano oo meel uga soo wada jeedsado si dhibaatadiisa looga bad-baadiyay shacabka Soomaaliyeed.

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.