“Mucaaradku waxay doonaya in ay saaxadda siyaasadda Somaliland ku keliyaystaan”…

Hargaysa (HP): Siyaasi C/raxmaan Cismaan Caalin (C/raxmaan Dheere), ayaa horumar dimoqraadiyadda Somaliland laga gaadhay ku tilmaamay qorshaha furista ururadda siyaasadda iyo go’aankii maxkamadda sare.

Waxaanu sheegay in tallaabadda laga sameeyay furista ururadda siyaasadda in ay muujinayso dareen ay bulshadda Somaliland ka qaateen in ay weli nooshahay dimoqraadiyadii.

Geesta kale siyaasi C/raxmaan Dheere, ayaa ka hadlay dhinaca siyaasadda arrimaha dibaddda Somaliland. Waxanu xukuumadda madaxweyne Biixi ku amaanay tallaabadda horumarka ah ee ay ka gaadhay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaana safarkii ay dhawaan weftigii Somaliland ka socday ku tegeen dalka Taiwan.

Waxaanu sheegay in xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan uu ku salaysan yahay danno dhinacyo badan.



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.