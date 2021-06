Mubaarig Bidhi iyo C/reashiid Magoolo Oo Hanbalyo U Diray Maayarka Cusub Ee Burco

By admin

London (HP): Guddoomiyaha xisbiga Waddani ee dalka UK C/rashiid Magoolo, iyo Mubaarik Yuusuf Cilmi (bidhi), ayaa hanbalyo u diray maayarka iyo maayar ku-xigeenka magaaladda Burco ee shalay la doortay.



Mubaarik Bidhi, iyo C/rashiid Magoolo, oo warbaahinta kula hadlay dalka Ingiriiska oo ay ku nool yihiin, waxay ka rejeeyeen maamulka cusub ee dawladda hoose ee Burco in ay wax badan ka qaban doonaan magaaladda.

Sidoo kale waxay ku bporiyeen in maamulka cusub ee loo doortay degmadda Burco in ay soo celin doonaan magicii ay hore Burco u lahayd.

