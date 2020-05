Minnesota: Caruur Hooyadood Hore Looga Qaatay oo Qoys Soomaali Ah Lagu Wareejiyey

By Wararka Maanta

Minnesota (Hargeisa Press) – Caruur agoon ahayd oo hore Hooyadood looga qaatay bishii February magaaladda Grand Forks ee gobolka Minnesota ayaa maanta lagu wareejiyay 5 kamid ah Ahmed Adan Cirday oo adeer u ah Hooyo Nimco Khalif oo ah hooyada dhashay ilmaha, waxase wali gacanta dowlada ku jira ilmo yar.

Waxaa wali socda dacwadda Nimco Khalif ayaa ah hooyada dhashay caruurta qaatay. Inta ay socoto dacwadaan ayaa Haddaba waxaa lagu wareejiyay Axmed Cirday oo aad ugu dadaalay sidii caruurtan agoonta ah mar hooyadood loogu soo celin lahaa isagoo hadh iyo habeen ba heegan u ahaa hawshan baaxada leh intii ay dacwadu socotay.

Axmed Adan Cirday ayaa u sheegay in dadaal dheer ay galeen ay tani u tahay guul , waxayna filaynaa inaan ku sii dadaalno in ay qoyskan iskula midoobaan sidii caadiga ahayd ay u wada noolayeen, Axmed waxuu yidhi “Waa in lagu samraa amarka alle waxii dhacay waxay ahayd wax aan la malaysan karin Nimco waa hooyo wanaagsan jecel ilmaha lakiin waxa dhacay waa inaan ku samirnaa allena uga mahadnaqnaa waxii na soo maray & halkaan hada joogno.

Waxaan ku dadaalaynaa inaan nidaamka dalkan anagoo ilaalinayna inaan wadada saxda ah ee sharciga ah raacnaa,waxuu u mahadnaqay qareenka qoyska iyo dadkii Soomaalida ahaa ee xanuunka la qaybsatay mudadii ay ku jireen xaalada Caruurtan.

Dadka Minnesota ee Soomaalida ah ayaa aad ugu riyaaqay in Caruurtan agoonta ah ay maanta joogaan guri lagu kalsoon yahay ehelkood ah, waxay dhamaantood duco hawada u mariyeen qoyskan markii warkan farxada leh baraha bulshada la soo dhigay.